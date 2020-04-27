Оперативна інформація щодо ліквідації лісових пожеж на території країни

Житомирська область:

а) Пожежі у лісових масивах Овруцького району локалізовані.

Станом на 7 год. 27 квітня силами ДСНС надається допомога працівникам Словечанського лісового господарства у гасінні окремих осередків тління трав’яного настилу, лісової підстилки, пеньків та деревини.

До гасіння залучено 626 чоловік та 88 одиниця техніки, з них від ДСНС 58 чоловіки особового складу та 13 одиниць техніки.

б) 26 квітня о 14 год. 20 хв. пожежу поблизу с. Замисловичі Олевського району на території Поясківського лісництва локалізовано.

Станом на 7 год. 27 квітня силами ДСНС надається допомога працівникам лісового господарства у гасінні окремих осередків тління трав’яного настилу, лісової підстилки, пеньків та деревини.

До гасіння залучено 27 чоловік та 7 одиниць техніки, з них від ДСНС 2 чоловіки особового складу та 1 одиниця техніки.

Київська область:

Станом на 7 год. 27 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні пожеж на території Луб’янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв. Основні зусилля спрямовані на локалізацію 2 осередків (с. Крива Гора та с. Рудьки – с. Буряківка) тління пеньків, залишків деревини та торф’янику в осередках пройдених вогнем.

Для облаштування протипожежних розривів залучено важку інженерну техніку ДСНС та додатково 5 шляхопрокладачів Збройних Сил України. Інженерною технікою створено 998 км мінералізованих смуг. До гасіння залучено 1 тис. 59 чоловік та 234 одиниці техніки, з них від ДСНС 1 тис. 29 чоловік особового складу та 221 одиниця техніки. Авіацією ДСНС з початку робіт здійснено 2 тис. 230 скидів – 5 тис. 130 т води.

Радіаційна обстановка по м. Києву та Київській області стабільна, потужність експозиційної дози на поверхні ґрунту та вміст радіонуклідів у воді не перевищують допустимих значень.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій