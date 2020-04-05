Віталій Кличко: «За квітень медики отримають додаткові виплати з бюджету столиці»

За квітень столичні медики отримають додаткові виплати з міського бюджету – відповідно відпрацьованого часу. Про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час онлайн прес-конференції, відповідаючи на запитання ЗМІ. Він також прокоментував ситуацію щодо сум зарплатні лікарів, яку вони отримали минулого місяця. Зокрема, і медиків Київської лікарні № 8, персонал якої поскаржився на низький рівень зарплатні.

Мер, зокрема, нагадав, що в Україні, з 1 квітня розпочалася друга хвиля медичної реформи. І тепер медзаклади усіх рівнів, згідно із законом, фінансуються Національною службою здоров’я. Зарплату їм виплачує держава, а не місцева влада. Разом із тим, Київ віднайшов кошти в бюджеті міста на доплати усім медикам столиці.

«За березень сума, яку виділило місто на доплати та премії конкретно медикам 8-ої лікарні, склала 10 млн 432 тисячі гривень. А в квітні лікарня отримала значно меншу суму – від Національної служби здоров’я. Зауважу, що останніми роками щомісяця столичні медпрацівники отримували так звану муніципальну надбавку – до 50% від окладу. В такому вигляді, відповідно до реформи, вона більше виплачуватися не може. Тому тепер в рамках програми «Здоров’я киян», де ми передбачили кошти для медиків, місто надаватиме безповоротну фінансову допомогу. Наприкінці минулого тижня я підписав відповідне розпорядження. І за квітень усім медикам лікарень будуть нараховані з міського бюджету додаткові виплати. Відповідно відпрацьованого часу», – підкреслив мер столиці.

Для лікарів сума таких нарахувань становить 4 тис. грн, для медичних сестер – 3 тис. грн, а молодшому медперсоналу – 1 тис. грн. Це стосується медиків, які не працюють із хворими на коронавірус.

«Що стосується фінансової допомоги за березень медпрацівникам, які лікують хворих на COVID-19, то медики лікарні № 8 її справді не отримали. Це сталося тому, що керівник закладу не надав до Департаменту охорони здоров’я інформацію про лікування таких хворих у цій лікарні. Також, зауважу, що всіх хворих на пневмонію, яких доставляють у лікарні міста, обов’язково тестують на коронавірус. Та, в разі позитивного результату, одразу переводяться в «опорні» заклади. В Київській лікарні № 8 у березні було 7 таких хворих. Лікарі, які з ними працювали, отримають доплату від міста. За документами, що подасть головний лікар», – наголосив Віталій Кличко.

Він підкреслив, що медики, які контактують з пацієнтами до отримання результатів аналізів, повинні бути захищенні. І відповідальність за це несе керівник закладу. За інформацією Департаменту охорони здоров’я, керівник лікарні № 8 жодного разу не звертався з інформацією про брак засобів індивідуального захисту для лікарів. У своїх регулярних звітах він показує, що лікарня забезпечена всім необхідним.

«Тож питання: або керівник надає недостовірну інформацію, або необхідний захист не потрапляє до медичних працівників. Я доручив Держпродспоживслужбі ретельно перевірити факти, озвучені медиками. І про результати перевірки обов’язково повідомлю», – завив Віталій Кличко.

Портал Києва