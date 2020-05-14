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З 22 травня планується другий етап пом’якшення карантину

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Другий етап послаблення карантину можливий уже з 22 травня і буде розглядатися на одному із найближчих засідань Кабінету Міністрів. 

Про це Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив на щоденному брифінгу. 

“Серед пом’якшень, які ми пропонуємо з 22 травня є дозвіл на проведення спортивних змагань, але без глядачів; дозвіл на роботу готелів окрім хостелів та без функціонування ресторанів та спортивних залів; дозвіл на проведення зовнішнього незалежного оцінювання та роботу громадського транспорту і дошкільних навчальних закладів”, - перелічив Максим Степанов.

Як підкреслив Міністр, всі послаблення карантину можливі лише за умови дотримання протиепідемічних правил: маскового режиму, соціальної дистанції, дезінфекції антисептиками для рук, тощо. 

При цьому самі пом’якшення будуть проводитися у 4 етапи. “Нами вже розроблений поетапний вихід з карантину. Він дуже чіткий і може бути прийнятий на найближчому засіданні Кабміну. Мова йде про чотири етапи виходу з карантину. Всі вони відповідають певним критеріям і під кожен з цих етапів є певні пом’якшення. Перший етап був 11 травня, другий – плануємо на 22 травня”, - сказав Максим Степанов.

МОЗ України

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