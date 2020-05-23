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Київ відновлює пасажирські перевезення громадським транспортом, роботу магазинів площею до 1000 кв. м

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Київ від сьогодні(23 травня) відновлює роботу наземного пасажирського транспорту та роботу магазинів площею до 1000 кв. м. Таке рішення ухвалила Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це під час брифінгу повідомив виконувач обов’язків першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський.

«Сьогодні проведено засідання постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуації. Ми врахували зміну показників для послаблення протиепідемічних заходів. Так, у столиці загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні сім днів на 100 тис. населення становить менше ніж 12 осіб, а саме: 11,7. Завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить менш як 50% а саме: 35%. Середня кількість тестувань методом ПЛР становить більше 12 осіб на 100 тис. населення протягом останніх семи днів, а саме 37,7. Тож, прийнято рішення про перехід до другого етапу послаблення протиепідемічних обмежень з дотриманням усіх норм та регламентів», – зазначив Валентин Мондриївський.

Так, наземний пасажирський транспорт відновить роботу сьогодні о 12:00.

Регулярні пасажирські перевезення автомобільним та електричним транспортом (трамвай, тролейбус) у міському сполученні відновлюються за умови обмеження кількості пасажирів у салонах у межах кількості місць для сидіння та стоячих місць, передбаченої технічною характеристикою транспортного засобу або визначеної в реєстраційних документах на цей транспортний засіб.

Окрім того, із 23 травня відновлюють роботу магазини площею до 1000 кв. м.

Комунальне підприємство «Київський метрополітен» відновить перевезення пасажирів із 25 травня. Також у понеділок відновлять проведення сільськогосподарських ярмарків.

Наголошуємо, що у столиці продовжує діяти масковий режим, тож пасажирів у транспорт допускатимуть лише за наявності засобів індивідуального захисту. Так само маска буде необхідна під час візитів у магазин та на ярмарки.

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Портал Києва

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