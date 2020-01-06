Максим Степанов: МОЗ надало дитячій лікарні “Охматдит” трьохмісячний запас ПЛР-тестів на коронавірус

Міністерство охорони здоров’я відгукнулося на звернення національної дитячої лікарні “Охматдит” і передало закладу 768 ПЛР та 2000 ІФА-тестів. Таким чином відомство покрило потребу закладу у ПЛР-тестах на три місяці наперед.

Про це Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив на щоденному брифінгу, який сьогодні відбувся у національній дитячій лікарні “Охматдит”.

“Ми вчора передали ПЛР-тести, які забезпечують трьохмісячну потребу цієї лікарні. Також ми передали 2000 ІФА-тестів. Дані тест-системи можуть використовуватися за показами для тестування як дітей, так і батьків, які перебувають в “Охматдиті”, - підкреслив Максим Степанов.

За словами очільника відомства, День захисту дітей, який відзначається 1 червня – хороша нагода, щоб публічно підняти питання захисту здоров’я дітей в Україні, які потребують уваги суспільства і держави. “При цьому надання якісної, кваліфікованої і швидкої медичної допомоги не лише дітям, а й усім українцям - головний пріоритет нашої команди”, - резюмував Міністр Максим Степанов.

МОЗ України