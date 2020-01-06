01. 06. 2020
04071 м. Київ, а/с 110
тел/факс (044) 207-12-58
тел.моб   (066) 346-08-46
home1 search contacts

Україна відновила пасажирське залізничне сполучення з 1 червня, - Владислав Криклій

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

Понад 40 поїздів далекого сполучення відновлюють свою роботу та вирушають відсьогодні по Україні. Вони охоплюють Київську, Вінницьку, Черкаську, Полтавську, Кіровоградську, Дніпропетровську, Одеську, Херсонську, Миколаївську, Запорізьку, Харківську, Сумську, а також неокуповані території Донецької та Луганської областей.

Про це повідомив Міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

“Сьогодні о 6:12 ранку з вокзалу “Київ-Пасажирський” відправився перший пасажирський потяг після карантину за напрямом “Київ-Костянтинівка”. Всього понад 40 поїздів далекого сполучення вирушають відсьогодні і їх список поповнюватиметься”, - сказав він.

Також з 1 червня відновили свою роботу 439 приміських електричок у Харківській, Полтавській, Черкаській, Одеській, Донецькій, Луганській, Івано-Франківській, Тернопільській, Житомирській, а також частково у Хмельницькій областях. У цих же регіонах за рішеннями їх обласних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розпочаті перші автобусні міжобласні перевезення. “Щодо інших регіонів – чекаємо на рішення від їх обласних комісій щодо можливості послаблення карантину та відновлення рейсів”, - пояснив очільник Міністерства.

Крім цього, з 4 червня відкривається залізничне сполучення із Західною Україною. 6 поїздів далекого сполучення розпочнуть свою роботу. Це потяги №1/2 Івано-Франківськ-Костянтинівка, №7/8 та №749-750 Київ-Івано-Франківськ, №29/30 Київ-Ужгород, №98/97 Ковель-Київ та №772/771 Хмельницький-Київ.

“Також активно працюємо над запуском авіаперевезень, як внутрішніх, так і міжнародних. Найбільш популярними закордонними напрямками залишаються Туреччина, Греція, Кіпр, Хорватія, Чорногорія та Грузія. Більш точні дані озвучу вже скоро”, - підсумував Владислав Криклій.

Міністерство інфраструктури України

Back to Top
Older news items:

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< червня 2020 >
П В С Ч П С Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          