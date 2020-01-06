Україна відновила пасажирське залізничне сполучення з 1 червня, - Владислав Криклій

Понад 40 поїздів далекого сполучення відновлюють свою роботу та вирушають відсьогодні по Україні. Вони охоплюють Київську, Вінницьку, Черкаську, Полтавську, Кіровоградську, Дніпропетровську, Одеську, Херсонську, Миколаївську, Запорізьку, Харківську, Сумську, а також неокуповані території Донецької та Луганської областей.

Про це повідомив Міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

“Сьогодні о 6:12 ранку з вокзалу “Київ-Пасажирський” відправився перший пасажирський потяг після карантину за напрямом “Київ-Костянтинівка”. Всього понад 40 поїздів далекого сполучення вирушають відсьогодні і їх список поповнюватиметься”, - сказав він.

Також з 1 червня відновили свою роботу 439 приміських електричок у Харківській, Полтавській, Черкаській, Одеській, Донецькій, Луганській, Івано-Франківській, Тернопільській, Житомирській, а також частково у Хмельницькій областях. У цих же регіонах за рішеннями їх обласних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розпочаті перші автобусні міжобласні перевезення. “Щодо інших регіонів – чекаємо на рішення від їх обласних комісій щодо можливості послаблення карантину та відновлення рейсів”, - пояснив очільник Міністерства.

Крім цього, з 4 червня відкривається залізничне сполучення із Західною Україною. 6 поїздів далекого сполучення розпочнуть свою роботу. Це потяги №1/2 Івано-Франківськ-Костянтинівка, №7/8 та №749-750 Київ-Івано-Франківськ, №29/30 Київ-Ужгород, №98/97 Ковель-Київ та №772/771 Хмельницький-Київ.

“Також активно працюємо над запуском авіаперевезень, як внутрішніх, так і міжнародних. Найбільш популярними закордонними напрямками залишаються Туреччина, Греція, Кіпр, Хорватія, Чорногорія та Грузія. Більш точні дані озвучу вже скоро”, - підсумував Владислав Криклій.

Міністерство інфраструктури України