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Україна отримає від Міжнародного банку реконструкції та розвитку 200 мільйонів доларів США

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Україна розпочала реалізацію Програми «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство». Угода про позику в рамках відповідного проекту була укладена 27 серпня 2019 року з Міжнародним банком реконструкції та розвитку. Сума позики – 200 мільйонів доларів США.

20 травня цього року, після здійснення Україною внутрішньодержавних процедур Угода про позику набрала чинності.

Реалізація «Програми Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство України» дозволить Україні пом’якшити окремі обмеження на шляху до зростання участі приватного сектору, зокрема, малих і середніх підприємств (МСП), у сільськогосподарському ринку факторів виробництва та ринку товарів України.

З метою досягнення мети Програми заплановано:

створити Державний аграрний реєстр та відкрити до нього доступ широкому загалу;

провести інвентаризацію земель державної власності та внести відомості щодо них до Державного земельного кадастру;

розробити методологію розробки планів землекористування для об'єднаних територіальних громад;

провести супутникове картографування території України;

створити автоматизовану систему оповіщення щодо змін у Державному земельному кадастрі;

підвищити обізнаність власників та користувачів земельних ділянок щодо прав на землю та способів їх захисту;

посилити систему державного контролю на державному кордоні України з урахуванням вимог ЄС та найкращих світових практик;

розробити та ввести в експлуатацію інтерактивну інформаційну систему про безпечність харчових продуктів та вимог ринків експорту.

Заходи в рамках Проекту будуть реалізовані Виконавцями Проекту - Мінекономіки, Мінрегіоном, Мін‘юстом, Держгеокадастром, Держспоживслужбою, відповідно до Стратегії сприяння залученню приватних інвестицій у сільське господарство на період до 2023 року, схваленої розпорядженням КМУ від 5 липня 2019 р. №595-р.

Міністерство фінансів України

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