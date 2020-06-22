Дмитро Кулеба презентував інтерактивну карту світу для планування подорожей за кордон під час пандемії COVID-19

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба презентував інтерактивну онлайн-карту, яка дозволяє перевірити актуальний режим в’їзду та транзиту для громадян України у будь-якій країні світу.

“Це карта для людей. Уряди країн світу запроваджують обмеження на пересування через пандемію COVID-19. Правила в’їзду та транзиту постійно оновлюються. Як розібратися, куди можна їхати, а куди - ні? Наша нова карта дозволить громадянам України уникнути плутанини”, - заявив Дмитро Кулеба на брифінгу.

Глава МЗС України висловив окрему вдячність Посольству Великої Британії в Україні та Програмі розвитку ООН в Україні за партнерську допомогу МЗС у створенні онлайн-карти.

Інтерактивна карта відображає режими в‘їзду та транзиту у всіх країнах світу на основі оперативної і перевіреної інформації Міністерства закордонних справ України і закордонних дипломатичних установ. Дані карти регулярно оновлюються. Три шари інформації дозволяють перевірити, чи можна в’їхати до країни чи проїхати її транзитом, та за яких умов.

“Чесно зізнаюся, ця карта полегшує життя і мені як Міністру закордонних справ. Мене часто запитують в інтерв’ю та приватних розмовах, куди можуть поїхати за кордон українці. Тепер у мене під рукою є повноцінна відповідь на це запитання.

Кожен громадянин тепер має доступ до актуальної інформації про обмеження пересування та сполучення в інших країнах у будь-який час доби просто на екрані свого комп’ютера чи смартфона. Це наша цифрова відповідь на виклики коронавірусної кризи”, - повідомив глава МЗС України.

Дмитро Кулеба зауважив, що навіть після завершення пандемії COVID-19, онлайн-карта залишатиметься зручним інструментом для громадян при плануванні подорожей за кордон.

Карта вже працює у тестовому режимі та доступна за посиланням: https://tripadvisor.mfa.gov.ua/

Міністерство закордонних справ України звертає увагу, що згаданий онлайн-інструмент не є політичною картою світу. В основі зображення лежить картографічна модель.

МЗС України також готове на запити громадян додавати до карти корисну інформацію. Пропозиції та зауваження можна повідомити в анкеті за посиланням: https://forms.gle/8DwB7PWYzrW2qpm9A

Міністерство закордонних справ України