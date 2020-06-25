Оперативна інформація щодо ліквідації наслідків негоди в Україні (станом на 8 годину 25.06.20)

Рятувальники продовжують надавати допомогу громадянам, що мешкають на заході країни, де внаслідок інтенсивних опадів та підняття грунтових вод спостерігається підтоплення автодоріг та домогосподарств.

Так, станом на 8 годину 25 червня, роботи тривають в наступних областях:

Івано-Франківська область:

На території 16 районів (Богородчанський, Верховинський, Галицький, Городенківський, Долинський, Калуський, Коломийський, Косівський, Надвірнянський, Рожнятівський, Рогатинський, Снятинський, Тисменецький, Тлумацький райони, Івано-Франківська та Яремчанська міські ради) у 250 населених пунктах:

- підтоплено 10 тис. 399 житлових будинків та 9 фельдшерсько-акушерських пунктів;

- затоплено 4 тис. 546 підвалів, 15 тис. 610 присадибних ділянок та 7 тис. 959 колодязів;

- зруйновано 149 км автодоріг, 4146 м берегоукріплень та 90 мостів;

- пошкоджено 586 км автодоріг та 169 мостів.

Станом на 7 год. 25 червня залишаються підтопленими 234 населених пункти у 16 адміністративних районах.

Підрозділами ДСНС евакуйовано із зони підтоплення у межах населених пунктів (до родичів або сусідів) 548 осіб, надано допомогу по буксируванню із зони затоплення 6 транспортним засобам, в яких перебувало 11 осіб. Врятовано з підтоплених житлових будинків 286 осіб.

Відкачано (відведено) воду з 203 житлових будинків, господарських будівель та 1 об’єкту, (залишаються підтопленими 9 тис. 157 будинки, 8 фельдшерсько-акушерських пунктів), відведено воду з 94 дворогосподарств (орієнтовно 16 тис. 600 м.куб.).

Розчищено 7 ділянок автомобільних доріг від зсуву ґрунту протяжністю близько 65 м (залишилось зруйнованими – 116 км та пошкодженими – 487 км), прибрано 13 повалених на проїжджу частину дерев.

Доставлено для населення 3 тис 750 кг продуктів харчування (мука, цукор, крупи, хліб) та 1 тис. л. питної води для мешканців Верховинського, Тисменицького та Тлумацького районів, де відсутнє транспортне сполучення, в т.ч. 2 тис. 500 кг доставлено гелікоптерами ДСНС «Superpuma» до мешканців Верховинського району. Також, гелікоптерами із відрізаних стихією ділянок Верховинського району переправлено 3 жінки, з них 2 породіллі, 3 малолітні дитини та 1 чоловіка.

Всього до робіт на території області залучено 1 тис. 563 особи та 410 од. техніки, з них від ДСНС 445 осіб та 76 од. техніки (у тому числі 30 чол. та 6 од техніки 2 СЦШР, 2 гелікоптери ДСНС).

Чернівецька область:

Із 43 населених пунктів залишаються підтопленими 36 населених пунктів у 7 районах (Вижницький, Путильський, Кіцманський, Новоселицький, Сторожинецький, Глибоцький та Герцаївський райони та будинки і частково вулиці у м. Чернівці).

З зони підтоплення відселено до родичів та у спеціально визначені місця 136 осіб, з них 42 дитини.

Врятовано з підтоплених житлових будинків 69 осіб, з них 17 дітей.

Силами зведеного загону У ДСНС у Чернівецькій області надано допомогу в укріпленні:

- дамб № 5 та № 15Б поблизу с. Банилів Вижницького районуна р. Черемош;

- дамби № 21А у м. Вижниця на р. Черемош.

В населених пунктах Новоселицького району та м. Чернівці виставлено 9 постів спостереження з числа працівників ДСНС, Нацполіції та місцевих органів самоврядування.

Місцевою владою організовано цілодобове чергування шкільних автобусів на території області з метою перевезення населення із зон можливого підтоплення.

Всього до робіт на території області залучено 233 осіб та 56 од. техніки з них від УДСНС 101 особа та 19 од. техніки.

Львівська область:

На території 4 районів (Дрогобицький, Стрийський, Жидачівський та Старосамбірський) у 12 населених пунктах: підтоплено 72 житлових будинки (було 109), 15 господарських споруд (було 112) та 516 га сільгоспугідь; затоплено 75 підвалів (було 112) та 131 присадибну ділянку (було 169) та 150 колодязів; пошкоджено 195 метрів доріг.

Підрозділами ДСНС врятовано 3 особи, перевезено 213 осіб, з них 21 дитина, здійснено буксирування 48 легкових автомобілів, доставлено 500 л питної води і 200 буханок хліба, укладено 750 мішків з піском.

Всього від ДСНС залучено 89 чол. та 21 од. техніки.

Тернопільська область

На території Монастириського району внаслідок підняття рівня води в річці Дністер :

- підтоплено 37 будинків та 27 дворогосподарств у двох населених пунктах (с. Коропець, с. Вістря),

- підтоплено 538 га сільгоспугідь;

- відселено із населених пунктів 157 осіб.

Всього до робіт на території області залучалось 11 особа та 3 од. техніки, із них від ДСНС 6 осіб та 1 од. техніки.

Закарпатська область

На території Рахівського району внаслідок інтенсивних опадів та підняття рівня води в річках Тиса, Чорна Тиса та Теребля: було підтоплено 475 дворогосподарств з них 55 будинків у одинадцятьох населених пунктах

Станом на 7 год. 25 черня: підтоплень немає, проїзд транспортних засобів забезпечено; пошкоджено 40 м дороги державного значення Н-09 Мукачево-Рогатин біля села Кваси, урочище Кевелів.

Всього до робіт на території області залучалось 15 осіб та 6 од. техніки, із них від ДСНС 15 осіб та 6 од. техніки.

Заходи з ліквідації наслідків негоди та надання допомоги постраждалим тривають.

За територіальним поширенням та обсягами ресурсів, необхідних для ліквідації негативних наслідків, зазначена ситуація може бути класифікована як надзвичайна ситуація державного

https://www.dsns.gov.ua/ua/Nadzvichayni-podiyi/110097.html