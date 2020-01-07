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На запобігання поширенню коронавірусу витрачено понад 3,2 млрд грн бюджетних коштів

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Міністерство фінансів постійно моніторить бюджетні видатки на придбання товарів і послуг необхідних для запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID 19.

За даними Держказначейства, станом на 25 червня 2020 року, за рахунок бюджетів усіх рівнів здійснено платежів на суму 3,25 млрд грн: 911 млн грн з держбюджету та 2336 млн грн з місцевих бюджетів.

За червень витрачено 624 млн грн на запобігання та протидію коронавірусу.

На інфографіці наведено структуру касових видатків на закупівлі товарів і послуг для запобігання поширенню коронавірусної хвороби.

Також нагадуємо про можливість усім бажаючим долучатися до моніторингу бюджетних видатків на веб-порталі використання публічних коштів та на веб-порталі бюджету для громадян.

Міністерство фінансів України

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