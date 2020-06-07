Денис Шмигаль взяв участь в урочистостях з нагоди річниці звільнення Слов'янська та Краматорська

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в рамках робочої поїздки до Донецької області взяв участь в урочистостях з нагоди шостої річниці визволення українських міст Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка та Костянтинівка.

В урочистостях біля Меморіального комплексу загиблим учасникам АТО на горі Карачун взяли участь: Президент України (у форматі телемосту), Віце-прем'єр-міністр України – Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, Міністр у справах ветеранів Сергій Бессараб, Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Трофімов, учасники іноземної делегації на чолі з Надзвичайними і Повноважними Послами Республіки Польща, Латвійської Республіки, Естонської Республіки та Словацької Республіки в Україні, голова Донецької обласної державної адміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко, командувач операції Об'єднаних сил Володимир Кравченко та інші.

Президент України Володимир Зеленський, який сьогодні перебуває з робочою поїздкою в Одеській області, привітав учасників урочистостей у форматі відеоконференції.

Прем'єр-міністр у свою чергу наголосив, що Україна буде згадувати десятки і сотні років звільнення Краматорська, Слов'янська та інших міст Донеччини та українських військових, що віддали своє життя на горі Карачун. "Ці люди дали нам змогу в мирний день спокійно почувати себе. Сьогодні тут присутні діти, які народилися в день визволення. Ми вітаємо їх з днем народження і насправді це дуже символічно і приємно мати такі можливості", - зазначив очільник Уряду.

Також він приєднався до привітань Президента України на адресу Військово-Морських Сил Збройних Сил України з нагоди Дня ВМС, який також відзначається сьогодні. "Сьогодні велике подвійне свято і ми приєднуємося до привітань наших моряків Військово-Морського флоту України. Насправді сьогодні ми відчуваємо єдність України, і цей телеміст демонструє єдність України від Одеси до Краматорська, від Ужгорода до Донецька і Луганська. Україна єдина, соборна, неподільна, незалежна і в найближчий час, я впевнений, буде мирною державою", - заявив Денис Шмигаль.

"Військовослужбовцям в цей день окрема подяка, окремі побажання миру, радості, добра, злагоди в ваших сім'ях, а нам усім мирного неба над головою, щастя та успіхів", - додав очільник Уряду.

Також Прем'єр-міністр подякував європейським партнерам України, підкресливши, як багато вони роблять для того, щоб Україна була успішною, незалежною та розвивалася.

Окремо Денис Шмигаль зазначив, що єдність України забезпечується не лише силою українських військових, але й розвитком регіонів. За його словами, Україна сконцентрувала величезні ресурси на реалізацію національного проекту "Велике будівництво". "Сьогодні за програмою Президента і в Одесі, і на Донеччині будуються школи, садочки і стадіони", - підкреслив очільник Уряду, додавши, що реалізація програми "Великого будівництва" буде лише набирати обертів.

За його словами, лише в Донецькій області до кінця року буде побудовано 5 нових шкіл, 5 нових дитсадків, 5 нових спортивних об’єктів, 200 км нових доріг. А також буде оновлено 11 приймальних відділень опорних лікарень.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України