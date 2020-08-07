Уряд продовжує програму забезпечення житлом ветеранів, - Денис Шмигаль

Кабінет Міністрів України на засіданні 8 липня ухвалив розпорядження про розподіл субвенції на виплату грошової компенсації на придбання житла внутрішньо переміщеним особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

За словами Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, розпорядження передбачає виділення 250 млн грн для придбання житла для 219 ветеранів.

«Уряд продовжує програму підтримки ветеранів війни на Донбасі. Минулого тижня ми виділили фактично 300 млн грн на житло для наших ветеранів. У ці вихідні ми вшановували пам'ять загиблих під час боїв за звільнення Слов’янська та Краматорська шість років тому», - сказав очільник Уряду.

Він також зазначив, що сьогоднішнє рішення Уряду так само стосується тих, «хто зі зброєю в руках захищав Україну, її незалежність, цілісність та, власне, свої домівки». «Мова йде про 219 переселенців, які безпосередньо брали участь у антитерористичній операції. Для цих військових ми сьогодні виділимо майже 250 млн грн. Ці кошти так само будуть спрямовані на те, аби наші ветерани змогли отримати власне житло та комфортні умови проживання», - заявив Денис Шмигаль.

За інформацією Міністерства у справах ветеранів, 248 млн грн будуть спрямовані до 24-х областей та м. Києва. Це дасть можливість забезпечити житлом 219 внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю ІІІ групи внаслідок війни, які брали участь в антитерористичній операції.

Документ прийнято відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 280, якою унормовано питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

Нагадаємо, що це вже четверте рішення Уряду за останній місяць щодо забезпечення житлом ветеранів війни. Наразі вже виділено 305 мільйонів гривень для виплати грошової компенсації на забезпечення житлом 262-х учасників АТО/ООС та членів їх сімей; 7 мільйонів гривень для виплати грошової компенсації на забезпечення житлом постраждалих учасників Революції Гідності, а також членів їх сімей; 50 мільйонів гривень для виплати грошової компенсації на забезпечення житлом учасників бойових дій на території інших держав та членів їх сімей, які мають інвалідністю І-ІІ групи.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України