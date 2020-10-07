Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (10.07.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10 липня в Україні підтверджено 52 043 випадки COVID-19, з них 24 800 одужали, 1345 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 819 випадків.

Кількість зареєстрованих активних хворих станом на 10.07 складає 25 898.

Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрована у Чернівецькій (257,4), Львівській (222,3) та Закарпатській (193,3) областях.

Наразі госпіталізовано 3893 особи, з них 101 людина підключена до апарату ШВЛ. Усього госпіталізації потребували 13 879 осіб, підключення до апарату ШВЛ — 426 пацієнтів.

Захворювання було підтверджено у 3749 дітей та 7213 медиків, з них 4812 медпрацівників одужали. 38 164 хворих перебували на амбулаторному лікуванні. За добу досліджено 13 134 зразки методом ПЛР. Усього досліджено ПЛР 773 831 зразок та ІФА 330 498 зразків.

Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. — 2060 (1485 одужали);

Волинська обл. — 2932 (1406 одужали);

Дніпропетровська обл. — 1137 (1015 одужали);

Донецька обл. — 751 (235 одужали);

Житомирська обл. — 1512 (1106 одужали);

Закарпатська обл. — 3734 (1179 одужали);

Запорізька обл. — 610 (493 одужали);

Івано-Франківська обл. — 2915 (1228 одужали);

м. Київ — 5990 (2033 одужали);

Київська обл. — 2940 (1720 одужали);

Кіровоградська обл. — 670 (582 одужали);

Луганська обл. — 90 (73 одужали);

Львівська обл. — 6763 (1003 одужали);

Миколаївська обл. — 467 (356 одужали);

Одеська обл. — 2108 (903 одужали);

Полтавська обл. — 330 (290 одужали);

Рівненська обл. — 4454 (2501 одужали);

Сумська обл. — 332 (275 одужали);

Тернопільська обл. — 2174 (1353 одужали);

Харківська обл. — 2577 (1321 одужали);

Херсонська обл. — 203 (184 одужали);

Хмельницька обл. — 881 (638 одужали);

Черкаська обл. — 725 (578 одужали);

Чернівецька обл. — 5096 (2582 одужали);

Чернігівська обл. — 592 (261 одужали).

МОЗ України