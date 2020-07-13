Франція та Україна запускають проект щодо модернізації системи питного водопостачання у місті Маріуполь

Віце-прем'єр-міністр України – Міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, Міністр фінансів України Сергій Марченко, Надзвичайний і Повноважний Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен та Голова Маріупольської міської ради Вадим Бойченко офіційно заявили про початок реалізації проекту будівництва заводу з виробництва питної води у Маріуполі. Сьогодні було підписано фінансову угоду між Міністерством фінансів України та містом Маріуполь, а отже виконано останню з адміністративних та фінансових формальностей, необхідних для початку проекту.

Цей проект, який відповідає пріоритетам Уряду України, повністю фінансується Францією (державне казначейство Франції) шляхом надання пільгового кредиту, сума якого сягає 64 млн євро, а його умови є дуже вигідними: кредит надається на строк 30 років, відсоткова ставка складає 0,08% річних, а пільговий період становить 10 років. Проект дозволить місту Маріуполь модернізувати систему надання житлово-комунальних послуг, що мають життєве важливе значення для населення, забезпечивши мешканців стабільним водопостачанням і якісною питною водою, що відповідає міжнародним нормам (норми ЄС та ВООЗ).

Перший етап проекту розпочнеться в липні-серпні 2020 року і буде реалізуватися інжиніринговою компанією BETEN INTERNATIONAL, що підготує техніко-економічне обґрунтування (термін виконання – 1 рік), а також розробить Генеральний план з удосконалення системи водопостачання та водовідведення міста до 2040 року. Етап проектування та будівництва заводу з виробництва питної води розпочнеться через рік, щоб запустити завод у роботу у 2023-2024 роках. Для реалізації цього етапу буде залучена компанія STEREAU, дочірня компанія групи SAUR, що спеціалізується на будівництві очисних споруд.

«Я дуже радий повідомити сьогодні про початок реалізації цього проекту з постачання питної води, який є надзвичайно важливим для покращення якості життя мешканців Маріуполя, - заявив Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен. - Цей проект свідчить про встановлення високого рівня довіри між Францією та Україною, про присутність нашої країни серед основних країн-партнерів, що сприяють розвитку східних регіонів України. Тепер Франція планує розширити свою допомогу у секторі водопостачання і запустити новий проект у Луганській області».

«Це унікальний та масштабний проект для всієї країни, і в першу чергу – для мешканців Маріуполя. Півмільйонне населення нашого міста нарешті отримає якісну та ефективну систему водозабезпечення. Упевнений, наш досвід стане успішним прикладом для інших міст. Дякую нашим надійним міжнародним партнерам та Уряду України за цю можливість. Спільними зусиллями ми зробимо життя містян комфортнішим, і уже скоро мешканці Маріуполя зможуть пити чисту воду з крана, як це роблять мешканці багатьох європейських міст», - підкреслив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

«Мова йде про дуже важливий соціально-екологічний проект – забезпечення питною водою населення, мешканців міста Маріуполя. Сьогодні вода, яку вони отримують з сіверсько-донецького каналу, перевищує в рази кількість дозволених вміщень, які є в питній воді. Завдяки допомозі наших партнерів – Франції, ми отримуємо фінансування для проведення необхідних досліджувальних робіт і розробку відповідного плану та забезпечення питною водою міста Маріуполь», - наголосив Віце-прем’єр-міністр України – Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Служба Віце-прем'єр-міністра України