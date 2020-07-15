Мінветеранів поглибить співпрацю з ПРО ООН в напрямку реінтеграції ветеранів у суспільство. Про це домовилися під час сьогоднішньої зустрічі Міністр у справах ветеранів України Сергій Бессараб та Координатор системи ООН в Україні Оснат Лубрані.

Під час зустрічі, в якій взяли участь і представники Міжнародної організації з міграції України, Міністр подякував представникам ООН України за роботу, яку вони здійснюють в Україні щодо подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації на сході України та підтримки нашої країни в цілому.

Сергій Бессараб відзначив, що Мінветеранів зацікавлене і готове організаційно підтримати проведення дослідження потреб ветеранів АТО/ООС у Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській та Луганській областях у липні-серпні 2020 року, яке реалізовуватиметься в рамках Програми розвитку ООН в Україні.

В свою чергу Координатор системи ООН в Україні Оснат Лубрані розповіла про напрямки, над якими наразі працює команда ПРО ООН, підкресливши, що навколо вирішення проблем ветеранів мають об’єднатися усі органи державної влади. Також вона запропонувала включити представників Мінветеранів до робочих груп, які працюють над подоланням наслідків війни на сході України.

Варто відзначити, що в липні за ініціативи ПРО ООН заплановано проведення тренінгів для фахівців Донецької та Луганської областей на тему «Психо-фізична та медико-психологічна реабілітація жінок – учасниць бойових дій на сході України».

Під час зустрічі представники Міжнародної організації з міграції України, які реалізовують спільно з Мінветеранів проект щодо реінтеграції ветеранів у Київській, Львівській та Дніпропетровських областях, повідомили, що від МОМ до Міністерства буде направлений спеціальний консультант, що сприятиме поглибленню співпраці.