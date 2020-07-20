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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (20.07.20)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 19 липня в Україні зафіксовано 651 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19

Загалом 59 493 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1498 летальних, 31 439 пацієнтів одужало. Проведено 881 907 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 560 пацієнтів.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 2317 випадків;
  • Волинська область — 3281 випадок;
  • Дніпропетровська область — 1209 випадків;
  • Донецька область — 794 випадки;
  • Житомирська область — 1602 випадки;
  • Закарпатська область — 4440 випадків;
  • Запорізька область — 678 випадків;
  • Івано-Франківська область — 3536 випадків;
  • Кіровоградська область — 682 випадки;
  • м. Київ — 6961 випадок;
  • Київська область — 3308 випадків;
  • Львівська область — 8115 випадків;
  • Луганська область — 106 випадків;
  • Миколаївська область — 522 випадки;
  • Одеська область — 2573 випадки;
  • Полтавська область — 353 випадки;
  • Рівненська область — 5144 випадки;
  • Сумська область — 371 випадок;
  • Тернопільська область — 2456 випадків;
  • Харківська область — 3033 випадки;
  • Херсонська область — 213 випадків;
  • Хмельницька область — 980 випадків;
  • Чернівецька область — 5332 випадки;
  • Черкаська область — 845 випадків;
  • Чернігівська область — 642 випадки.

МОЗ України

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