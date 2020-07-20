Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (20.07.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 19 липня в Україні зафіксовано 651 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19

Загалом 59 493 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1498 летальних, 31 439 пацієнтів одужало. Проведено 881 907 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 560 пацієнтів.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 2317 випадків;

Волинська область — 3281 випадок;

Дніпропетровська область — 1209 випадків;

Донецька область — 794 випадки;

Житомирська область — 1602 випадки;

Закарпатська область — 4440 випадків;

Запорізька область — 678 випадків;

Івано-Франківська область — 3536 випадків;

Кіровоградська область — 682 випадки;

м. Київ — 6961 випадок;

Київська область — 3308 випадків;

Львівська область — 8115 випадків;

Луганська область — 106 випадків;

Миколаївська область — 522 випадки;

Одеська область — 2573 випадки;

Полтавська область — 353 випадки;

Рівненська область — 5144 випадки;

Сумська область — 371 випадок;

Тернопільська область — 2456 випадків;

Харківська область — 3033 випадки;

Херсонська область — 213 випадків;

Хмельницька область — 980 випадків;

Чернівецька область — 5332 випадки;

Черкаська область — 845 випадків;

Чернігівська область — 642 випадки.

МОЗ України