Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (24.07.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 24 липня в Україні зафіксовано 972 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
Загалом в Україні 62 823 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1571 летальний, 34 886 пацієнтів одужало. Проведено 937 006 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 886 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 2462 випадки;
- Волинська область — 3446 випадків;
- Дніпропетровська область — 1302 випадки;
- Донецька область — 830 випадків;
- Житомирська область — 1670 випадків;
- Закарпатська область — 4706 випадків;
- Запорізька область — 712 випадків;
- Івано-Франківська область — 3852 випадки;
- Кіровоградська область — 689 випадків;
- м. Київ — 7396 випадків;
- Київська область — 3421 випадок;
- Львівська область — 8588 випадків;
- Луганська область — 118 випадків;
- Миколаївська область — 536 випадків;
- Одеська область — 2749 випадків;
- Полтавська область — 378 випадок;
- Рівненська область — 5399 випадків;
- Сумська область — 397 випадків;
- Тернопільська область — 2604 випадки;
- Харківська область — 3277 випадків;
- Херсонська область — 218 випадків;
- Хмельницька область — 1021 випадок;
- Чернівецька область — 5485 випадків;
- Черкаська область — 888 випадків;
- Чернігівська область — 679 випадків.
МОЗ України