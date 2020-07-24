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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (24.07.20)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 24 липня в Україні зафіксовано 972 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Загалом в Україні 62 823 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1571 летальний, 34 886 пацієнтів одужало. Проведено 937 006 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 886 пацієнтів.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 2462 випадки;
  • Волинська область — 3446 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1302 випадки;
  • Донецька область — 830 випадків;
  • Житомирська область — 1670 випадків;
  • Закарпатська область — 4706 випадків;
  • Запорізька область — 712 випадків;
  • Івано-Франківська область — 3852 випадки;
  • Кіровоградська область — 689 випадків;
  • м. Київ — 7396 випадків;
  • Київська область — 3421 випадок;
  • Львівська область — 8588 випадків;
  • Луганська область — 118 випадків;
  • Миколаївська область — 536 випадків;
  • Одеська область — 2749 випадків;
  • Полтавська область — 378 випадок;
  • Рівненська область — 5399 випадків;
  • Сумська область — 397 випадків;
  • Тернопільська область — 2604 випадки;
  • Харківська область — 3277 випадків;
  • Херсонська область — 218 випадків;
  • Хмельницька область — 1021 випадок;
  • Чернівецька область — 5485 випадків;
  • Черкаська область — 888 випадків;
  • Чернігівська область — 679 випадків.

МОЗ України

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