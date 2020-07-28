Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (28.07.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 28 липня в Україні зафіксовано 919 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Загалом в Україні 66 575 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1629 летальних, 36 744 пацієнти одужало. Проведено 983 360 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 622 пацієнти.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 2627 випадків;
- Волинська область — 3648 випадків;
- Дніпропетровська область — 1334 випадки;
- Донецька область — 852 випадки;
- Житомирська область — 1744 випадки;
- Закарпатська область — 4940 випадків;
- Запорізька область — 753 випадки;
- Івано-Франківська область — 4224 випадки;
- Кіровоградська область — 697 випадків;
- м. Київ — 7800 випадків;
- Київська область — 3590 випадків;
- Львівська область — 9099 випадків;
- Луганська область — 121 випадок;
- Миколаївська область — 562 випадки;
- Одеська область — 3031 випадок;
- Полтавська область — 401 випадок;
- Рівненська область — 5784 випадки;
- Сумська область — 454 випадки;
- Тернопільська область — 2822 випадки;
- Харківська область — 3478 випадків;
- Херсонська область — 221 випадок;
- Хмельницька область — 1069 випадків;
- Чернівецька область — 5692 випадки;
- Черкаська область — 906 випадків;
- Чернігівська область — 726 випадків.
МОЗ України