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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (28.07.20)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 28 липня в Україні зафіксовано 919 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Загалом в Україні 66 575 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1629 летальних, 36 744 пацієнти одужало. Проведено 983 360 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 622 пацієнти.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 2627 випадків;
  • Волинська область — 3648 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1334 випадки;
  • Донецька область — 852 випадки;
  • Житомирська область — 1744 випадки;
  • Закарпатська область — 4940 випадків;
  • Запорізька область — 753 випадки;
  • Івано-Франківська область — 4224 випадки;
  • Кіровоградська область — 697 випадків;
  • м. Київ — 7800 випадків;
  • Київська область — 3590 випадків;
  • Львівська область — 9099 випадків;
  • Луганська область — 121 випадок;
  • Миколаївська область — 562 випадки;
  • Одеська область — 3031 випадок;
  • Полтавська область — 401 випадок;
  • Рівненська область — 5784 випадки;
  • Сумська область — 454 випадки;
  • Тернопільська область — 2822 випадки;
  • Харківська область — 3478 випадків;
  • Херсонська область — 221 випадок;
  • Хмельницька область — 1069 випадків;
  • Чернівецька область — 5692 випадки;
  • Черкаська область — 906 випадків;
  • Чернігівська область — 726 випадків.

МОЗ України

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