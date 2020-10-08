10. 08. 2020
04071 м. Київ, а/с 110
тел/факс (044) 207-12-58
тел.моб   (066) 346-08-46
home1 search contacts

Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (10.08.20)

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10 серпня в Україні зафіксовано 1 008 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Загалом в Україні 81 957 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 922 летальні, 44 359 пацієнтів одужало. Проведено 1 179 434 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 387 пацієнтів.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 2 985 випадків;
  • Волинська область — 4 327 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1 571 випадок;
  • Донецька область — 976 випадків;
  • Житомирська область — 2 154 випадки;
  • Закарпатська область — 5 809 випадків;
  • Запорізька область — 953 випадки;
  • Івано-Франківська область — 5 797 випадків;
  • Кіровоградська область — 724 випадки;
  • м. Київ — 9 564 випадки;
  • Київська область — 4 197 випадків;
  • Львівська область — 10 981 випадок;
  • Луганська область — 155 випадків;
  • Миколаївська область — 716 випадків;
  • Одеська область — 4 230 випадків;
  • Полтавська область — 497 випадків;
  • Рівненська область — 6 923 випадки;
  • Сумська область — 699 випадків;
  • Тернопільська область — 3 324 випадки;
  • Харківська область — 4 901 випадок;
  • Херсонська область — 269 випадків;
  • Хмельницька область — 1 368 випадків;
  • Чернівецька область — 6 777 випадків;
  • Черкаська область — 1 036 випадків;
  • Чернігівська область — 1 024 випадки.

МОЗ України

Back to Top
Older news items:

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< серпня 2020 >
П В С Ч П С Н
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            