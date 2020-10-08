Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (10.08.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10 серпня в Україні зафіксовано 1 008 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Загалом в Україні 81 957 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 922 летальні, 44 359 пацієнтів одужало. Проведено 1 179 434 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 387 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 2 985 випадків;
- Волинська область — 4 327 випадків;
- Дніпропетровська область — 1 571 випадок;
- Донецька область — 976 випадків;
- Житомирська область — 2 154 випадки;
- Закарпатська область — 5 809 випадків;
- Запорізька область — 953 випадки;
- Івано-Франківська область — 5 797 випадків;
- Кіровоградська область — 724 випадки;
- м. Київ — 9 564 випадки;
- Київська область — 4 197 випадків;
- Львівська область — 10 981 випадок;
- Луганська область — 155 випадків;
- Миколаївська область — 716 випадків;
- Одеська область — 4 230 випадків;
- Полтавська область — 497 випадків;
- Рівненська область — 6 923 випадки;
- Сумська область — 699 випадків;
- Тернопільська область — 3 324 випадки;
- Харківська область — 4 901 випадок;
- Херсонська область — 269 випадків;
- Хмельницька область — 1 368 випадків;
- Чернівецька область — 6 777 випадків;
- Черкаська область — 1 036 випадків;
- Чернігівська область — 1 024 випадки.
МОЗ України