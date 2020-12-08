Олексій Чернишов: Уряд підтримує східні регіони України – прийнята відповідна постанова

12 серпня Уряд прийняв постанову «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1068», якою передбачено здійснення перерозподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України на 2020 рік.

«Надзвичайно важливо, що цією постановою Уряд підтримує, в першу чергу, східні регіони країни. Адже це дасть можливість продовжити ефективну реалізацію проектів, спрямованих на покращення інфраструктури та вирішення потреб внутрішньо переміщених осіб. Кошти будуть розподілені на реконструкцію та капітальний ремонт об’єктів соціальної інфраструктури: закладів охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, громадських центрів, центрів надання адміністративних послуг тощо. Отже, покращиться якість надання послуг та зросте рівень життя громадян», – зазначив Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

Проект постанови розроблено Мінрегіоном, відповідно до надісланих облдержадміністраціями та місцевими радами потреб, враховуючи етап реалізації кожного проекту в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» на ці проекти передбачено бюджетні призначення в обсягах 1,1 млрд грн у спеціальному фонді та 175 млн грн у загальному фонді Держбюджету. Проте, з урахуванням здійснених оплат за період 2017-2019 роки, потреба у коштах на 2020 рік складає понад 3 млрд грн.

Реалізація проекту постанови сприятиме відновленню і розвитку певних регіонів, в яких проживає значна кількість внутрішньо переміщених осіб. Прискорить відновлення інфраструктури комунальної власності на територіях, що перебувають під контролем України, які прямо, або опосередковано зазнали негативного впливу від конфлікту, включаючи Донецьку, Луганську, Харківську, Дніпропетровську, Запорізьку, Київську, Херсонську, Одеську та Полтавську області.

Слід зазначити, що в фокусі нової Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, яка нещодавно була затверджена Урядом, серед 10 типів функціональних територій визначені також тимчасово окуповані території України.

Міністерство розвитку громад та територій України