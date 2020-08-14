Ми хочемо ініціювати зміни до ДБН, які б дозволили розміщення зарядних станцій на всіх дорогах загального користування - Владислав Криклій

14 серпня, у Міністерстві інфраструктури України під головуванням Міністра Владислава Криклія відбулася нарада щодо обговорення змін до ДБН Б.2.2-12:2019 “Планування і забудова територій” в частині розміщення електрозаправок на дорогах.

Участь у заході взяли представники Мінінфраструктури, Міністерства розвитку громад та територій, Міністерства енергетики та вугільної промисловості, Укравтодору, ДСНС, Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження, фахівці Українського державного науково-дослідного інституту проектування міст “Діпромісто”, ДерждорНДІ, а також представники бізнесу, профільних громадських асоціацій та об’єднань у сфері електротранспорту.

“Для Міністерства інфраструктури дуже важливим є перехід на екологічний транспорт. Я сам як власник електромобіля знаю, наскільки чутливе питання інфраструктури зарядних станцій. Ми хочемо ініціювати зміни у ДБН щодо планування і забудови територій в частині електрозаправок. Щоб вони проектувалися на всіх автошляхах загального користування в залежності від типу доріг. І нам дуже важливо почути думку представників ринку у цьому питанні”, - наголосив під час наради Владислав Криклій.

Наразі у чинному ДБН “Планування і забудова територій” передбачена обов’язковість розміщення електрозарядних станцій (ЕЗС) на магістральній мережі населених пунктів, а також на автомобільних дорогах державного значення. Проте конкретно не визначені їх обсяги з урахуванням існуючої кількості електромобілів та зростанням на перспективу. Також у чинних нормах не передбачені ЕЗС на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення.

Разом з тим, у чинних змінах до ДБН “Автостоянки і гаражі” міститься норма про обов’язкове влаштування електрозарядок на нових або реконструйованих парковках у кількості 5% від загального обсягу машиномісць.

Владислав Криклій повідомив, що Міністерство інфраструктури планує оновити стратегію розвитку електромобільності в Україні в рамках Національної транспортної стратегії та наразі веде переговори з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) щодо другого проекту з оновлення міського транспорту - “Міський громадський транспорт України ІІ”, у рамках якого оновлюються тролейбусні, автобусні та інші парки громадського транспорту в різних містах України із залученням сучасного електротранспорту.

“Потрібно дивитися на перспективу і впроваджувати ті сучасні рішення в інфраструктурі, які будуть зручними та комфортними для населення. Якщо ми хочемо рухатися в майбутнє, електротранспорт та електрозарядки, зокрема, мають бути такою ж невід’ємною частиною нашого життя, як магазини чи звичайні АЗС”, - додав очільник Міністерства.

Нагадаємо, за даними МВС України, за перше півріччя 2020 року в Україні зареєстровано 3384 електромобілі, що на 16% вище показників 2019 року за аналогічний період.

Міністерство інфраструктури України