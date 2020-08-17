Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (17.08.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 17 серпня в Україні зафіксовано 1464 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Загалом в Україні 92 820 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 089 летальних, 48 164 пацієнти одужало. Загалом проведено 1 300 289 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 342 пацієнти.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 3 234 випадки;
- Волинська область — 4 707 випадків;
- Дніпропетровська область — 1 750 випадків;
- Донецька область — 1 094 випадки;
- Житомирська область — 2 479 випадків;
- Закарпатська область — 6 329 випадків;
- Запорізька область — 1 118 випадків;
- Івано-Франківська область — 6 790 випадків;
- Кіровоградська область — 743 випадки;
- м. Київ — 10 642 випадки;
- Київська область — 4 554 випадки;
- Львівська область — 12 079 випадків;
- Луганська область — 184 випадки;
- Миколаївська область — 819 випадків;
- Одеська область — 5 062 випадки;
- Полтавська область — 557 випадків;
- Рівненська область — 7 716 випадків;
- Сумська область — 891 випадок;
- Тернопільська область — 3 817 випадків;
- Харківська область — 6 156 випадків;
- Херсонська область — 301 випадок;
- Хмельницька область — 1 618 випадків;
- Чернівецька область — 7 782 випадки;
- Черкаська область — 1 165 випадків;
- Чернігівська область — 1 233 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 17 серпня 2020 року до Центру надійшло 1490 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 150 017 повідомлень про підозру на COVID-19.
Дані у розрізі областей можна знайти за посиланням.
МОЗ України