Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (17.08.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 17 серпня в Україні зафіксовано 1464 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.



Загалом в Україні 92 820 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 089 летальних, 48 164 пацієнти одужало. Загалом проведено 1 300 289 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 342 пацієнти.



Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 3 234 випадки;

Волинська область — 4 707 випадків;

Дніпропетровська область — 1 750 випадків;

Донецька область — 1 094 випадки;

Житомирська область — 2 479 випадків;

Закарпатська область — 6 329 випадків;

Запорізька область — 1 118 випадків;

Івано-Франківська область — 6 790 випадків;

Кіровоградська область — 743 випадки;

м. Київ — 10 642 випадки;

Київська область — 4 554 випадки;

Львівська область — 12 079 випадків;

Луганська область — 184 випадки;

Миколаївська область — 819 випадків;

Одеська область — 5 062 випадки;

Полтавська область — 557 випадків;

Рівненська область — 7 716 випадків;

Сумська область — 891 випадок;

Тернопільська область — 3 817 випадків;

Харківська область — 6 156 випадків;

Херсонська область — 301 випадок;

Хмельницька область — 1 618 випадків;

Чернівецька область — 7 782 випадки;

Черкаська область — 1 165 випадків;

Чернігівська область — 1 233 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 17 серпня 2020 року до Центру надійшло 1490 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 150 017 повідомлень про підозру на COVID-19.

Дані у розрізі областей можна знайти за посиланням.

МОЗ України