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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (17.08.20)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 17 серпня в Україні зафіксовано 1464  нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Загалом в Україні 92 820 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 089 летальних, 48 164 пацієнти одужало. Загалом проведено 1 300 289 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 342 пацієнти.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 3 234 випадки;
  • Волинська область — 4 707 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1 750 випадків;
  • Донецька область — 1 094 випадки;
  • Житомирська область — 2 479 випадків;
  • Закарпатська область — 6 329 випадків;
  • Запорізька область — 1 118 випадків;
  • Івано-Франківська область — 6 790 випадків;
  • Кіровоградська область — 743 випадки;
  • м. Київ — 10 642 випадки;
  • Київська область — 4 554 випадки;
  • Львівська область — 12 079 випадків;
  • Луганська область — 184 випадки;
  • Миколаївська область — 819 випадків;
  • Одеська область — 5 062 випадки;
  • Полтавська область — 557 випадків;
  • Рівненська область — 7 716 випадків;
  • Сумська область — 891 випадок;
  • Тернопільська область — 3 817 випадків;
  • Харківська область — 6 156 випадків;
  • Херсонська область — 301 випадок;
  • Хмельницька область — 1 618 випадків;
  • Чернівецька область — 7 782 випадки;
  • Черкаська область — 1 165 випадків;
  • Чернігівська область — 1 233 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 17 серпня 2020 року до Центру надійшло 1490 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 150 017 повідомлень про підозру на COVID-19.

Дані у розрізі областей можна знайти за посиланням.

МОЗ України

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