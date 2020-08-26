Уряд подовжив адаптивний карантин до 31 жовтня

Адаптивний карантин в Україні подовжено до 31 жовтня. Таке рішення Кабінет Міністрів ухвалив сьогодні, 26 серпня. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов зауважив, що документ передбачає посилення низки обмежувальних заходів.

«Карантин в Україні подовжується до 31 жовтня 2020 року. Також посилюються обмежувальні заходи на території регіонів. Це пов’язано з різким зростанням кількості випадків коронавірусної хвороби. Нам необхідно зрозуміти, що всі ми опинилися в новій реальності, і вона диктує нові правила та необхідність суворо дотримуватися заходів безпеки», — заявив очільник МОЗ.

Зокрема, за словами Міністра, в регіонах із «зеленим» рівнем епідемічної небезпеки буде заборонено проведення дискотек, роботу нічних клубів, діяльність закладів громадського харчування з організації дозвілля, а також проведення концертів (крім тих, що проводяться закладами культури, для яких концертна діяльність протягом останнього року є основним видом діяльності).

Максим Степанов також зазначив, що документ дає органам місцевого самоврядування право на доступ до даних електронного сервісу «Дій вдома» — для поточного контролю осіб, що підлягають самоізоляції або обсервації, та осіб, які порушили правила карантину.

МОЗ України