Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил безпеки в екосистемах під час пожежонебезпечного періоду

За прогнозами Укргідрометцентру, найближчим часом в Україні переважатиме тепла та посушлива погода, що створить передумову для утримання надзвичайної пожежної небезпеки. Зокрема, упродовж 2-4 вересня у південній частині, східних, центральних областях та більшості районів Сумської і Хмельницької областей переважатиме найвищий рівень пожежної небезпеки.

Як наслідок, різко загострюється ситуація із пожежами у природних екосистемах. Щороку вони завдають значного збитку державі, навколишньому середовищу, а швидке неконтрольоване поширення вогню може призвести до знищення житла громадян. Найбільш небезпечними є лісові пожежі, на які витрачаються значні матеріальні і людські ресурси.

Крім того, пожежі на полігонах твердих побутових відходів – сміттєзвалищах, також викликають чималий суспільний резонанс, адже несуть загрозу життєдіяльності населення, значно погіршуючи екологічний стан навколишнього середовища через виділення шкідливих продуктів горіння.

Також гострою у спеку стає проблема загорянь на торфовищах, адже висока температура повітря унеможливлює їх утримання у достатньо зволоженому стані.

За статистикою, основними причинами виникнення пожеж на відкритих територіях є людська діяльність. В теплу погоду громадяни активно вирушають на відпочинок до лісових масивів та впорядковують власні домогосподарства, спалюючи сміття. Однак варто пам'ятати, що при 4 чи 5 класі пожежної небезпеки достатньо навіть одного непогашеного сірника для того, щоб спровокувати масштабну пожежу на відкритій території.

Зважаючи на те, що пожежонебезпечний період перебуває в активній фазі, Державна служба України з надзвичайних ситуацій звертається до громадян з проханням не провокувати пожежі на відкритих територіях та дотримуватися елементарних правил безпеки під час відпочинку на природі.

Пам'ятайте! Протягом пожежонебезпечного періоду забороняється:

- відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;

- розводити багаття у лісі та лісопосадках;

- заїжджати автомобілем до лісу;

- палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;

- залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;

- полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;

- створювати смітники та спалювати відходи;

- спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;

Шановні громадяни! Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101.

Лише дотримання елементарних правил пожежної безпеки застереже від трагічних наслідків та матеріальних збитків.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій