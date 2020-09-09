Промисловий безвіз із ЄС, нульова декларація, накопичувальна пенсійна система — Денис Шмигаль про План пріоритетних дій Уряду

На черговому засіданні Кабінету Міністрів України 9 вересня було затверджено з техніко-юридичними правками План пріоритетних дій Уряду.

Як підкреслив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, документ фундаментальний і в ньому міститься 690 пунктів. Кожен пункт має обґрунтування його важливості, відповідальних виконавців, строк виконання, індикатор виконання та очікувані результати.

«Відповідно, український бізнес, аналітичні центри, народні депутати та загалом кожен українець зможе ознайомитися із конкретними пропозиціями і планами роботи міністерств. Це ті плани, які допоможуть пришвидшити відновлення економіки та допомогти людям», — зазначив Денис Шмигаль.

Очільник Уряду виокремив з Плану дій наступні пункти:

• Робота з Європейським Союзом над «промисловим безвізом» та оновленням Угоди про асоціацію. Подання понад 30 євроінтеграційних законопроектів у рамках урядової програми «Шлях до Європи».

• Напрацювання законопроекту щодо вільної економічної зони для ІТ-галузі.

• Подовження на 6 місяців після закінчення карантину мораторію на держконтроль та перевірки бізнесу.

• Підтримка експорту через оновлення відповідного агентства.

• Створення Фонду розвитку сільських територій.

• Запровадження стимулів для молодих сімей, які хочуть започаткувати фермерське господарство.

• Запровадження «нульової декларації», тобто амністія капіталів.

• Завершення ліквідації Державної фіскальної служби, а також забезпечення умов для створення нового ефективного органу, який буде розслідувати економічні злочини.

• Комплексна реформа митниці (відкрита онлайн-база вартості товарів, зменшення суб’єктивного впливу митника на всі процедури).

• Встановлення понад півсотні систем автоматичного зважування на дорогах для запобігання їх руйнуванню.

• Остаточна ліквідація корупційного монстра ДАБІ та діджиталізація дозвільних процедур у будівництві.

• Продаж дозволів на користування надрами виключно на відкритих онлайн-торгах.

• Розробка законопроекту щодо накопичувальної пенсійної системи.

Прем’єр-міністр зауважив, що проводити детальний моніторинг виконання Плану буде Секретаріат Кабінету Міністрів.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України