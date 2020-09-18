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В Україні оплата праці жінок і чоловіків має бути рівною, - Ольга Стефанішина

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Сьогодні, 16 вересня, Уряд ухвалив рішення про приєднання до Міжнародної коаліції за рівну оплату праці (EPIC), яка об’єднує уряди, організації роботодавців і працівників, агенції ООН, приватний сектор, міжнародні організації, громадянське суспільство та дослідницькі установи.  Україна давно прагне подолати розрив в оплаті праці рівної цінності, зважаючи на те, що такий розрив на початку 2020 року в Україні склав 22% не на користь жінок.

«Вважаю, що безумовним пріоритетом Уряду має бути забезпечення справедливої оплати праці всіх українських громадян. Саме тому в липні цього року я ініціювала запуск процесу з приєднання України до Міжнародної коаліції за рівну оплату праці. І сьогоднішнє рішення Уряду  є важливим кроком у цьому напрямку, що й відкриває нові можливості у розвитку сучасної конкурентної економіки і позитивно вплине на добробут українських сімей», – зазначає Ольга Стефанішина, Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Довідково

Міжнародна асоціація за рівну оплату праці – це міжнародна ініціатива, яка започаткована на 72-й сесії Генеральної Асамблеї ООН 18 вересня 2017 року в місті Нью-Йорк (США). Вона створена для зменшення розриву в оплаті праці жінок і чоловіків, дотримання принципу рівної оплати за рівноцінну працю в усіх країнах і галузях. Від України до Коаліції приєдналися Конфедерація роботодавців України, Спільний представницький орган репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні, Київський інститут гендерних досліджень.

Служба Віце-прем'єр-міністра України

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