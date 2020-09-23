Від розвитку туристичного потенціалу регіонів виграють громади, — Денис Шмигаль

У рамках робочої поїздки до Сумської області 22 вересня Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів нараду з питань розвитку Сумської області, де наголосив на необхідності розвитку туристичного потенціалу регіону.

Участь у нараді також взяли Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, голова Сумської обласної державної адміністрації Роман Грищенко, представники Уряду та народні депутати.

Прем’єр-міністр зазначив, що Сумська область має потужні можливості для розвитку туризму, тому необхідно приділяти особливу увагу підтримці так званих «туристичних магнітів». Серед них, зокрема, комплекс «Садиба Харитоненка». Зі станом культурно-історичної пам’ятки очільник Уряду під час робочої поїздки ознайомився особисто.

Денис Шмигаль зазначив, що Уряд шукатиме додаткові можливості для підтримки таких об’єктів, адже від цього насамперед виграють місцеві громади.

«У наступному році ми плануємо до проекту «Велике будівництво» долучати об’єкти культури й туризму. Регіони мають підготувати пропозиції, які могли б фінансуватися в рамках програми в наступному році. Визначити пріоритети та куди краще інвестувати, щоб це приносило результат», — зазначив Прем’єр-міністр.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко зазначив, що в Сумській області є активна громада, велика кількість фестивалів та цікаві об’єкти, які можуть стати «туристичними магнітами». Він додав, що на наступний рік плануються дві відповідні програми.

«Перша — «Велика реставрація» у сфері культури. Це театри, музеї, замки, садиби, які б могли стати «туристичними магнітами». Ми будемо приймати пропозиції від регіонів та розглядати питання співпраці між державою та місцевими громадами. І друга — створення центрів культурних послуг. Власне, це перетворення бібліотек в областях у центри сучасної атракції», — сказав Олександр Ткаченко.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України