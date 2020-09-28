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Інформація щодо падіння літака у Харківській області (станом на 28.09.2020)

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25 вересня до ДСНС надійшла інформація, що поблизу м. Чугуїв на відстані близько 2 км до військового аеропорту сталося падіння літака АН-26 ЗС України, з подальшим загоранням. О 21:53 пожежу літака ліквідовано.

Всього на борту перебувало 27 осіб (7 членів екіпажу та 20 курсантів). Внаслідок катастрофи 25 вересня загинуло 25 осіб, 1 особа 26 вересня померла у лікарні та 1 особа травмована (перебуває у лікарні).

Протягом 26 вересня підрозділами ДСНС проводились роботи з пошуку тіл загиблих, розрізанню елементів фюзеляжу та надання психологічної допомоги родичам загиблих.

Від ДСНС залучалося 70 чол. о/с та 10 од. техніки.

Наразі підрозділами ДСНС роботи завершено. Проводяться слідчі дії.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

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