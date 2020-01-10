Відсьогодні магазини не прийматимуть старі купюри: куди їх подіти

Нацбанк починає наступний етап оновлення банкнот та монет. З обігу будуть виведені монети номіналом 25 копійок, а також всі паперові банкноти, випущені до 2003 року. Вони перестають бути платіжним засобом з 1 жовтня цього року. «Мінфін» дізнався, що робити, якщо в гаманці залишились застарілі гроші.

Що не так з 25 копійками

Виведення з обігу 25 копійок – не перша «монетна» реформа. Рік тому, 1 жовтня 2019 р., перестали бути платіжним засобом монети номіналом 1, 2, 5 копійок. Таку новацію тоді регулятор пояснював бажанням знизити витрати держави та учасників готівкового обігу на виготовлення, оброблення, транспортування і зберігання монет. Аби позбутися необхідності у таких дрібних грошах, було вирішено суми в чеках заокруглювати до суми, кратної 10 коп.

Виникає запитання, чому зараз НБУ вирішив вивести з обігу саме монети 25 коп. і залишити при цьому менший номінал у 10 коп? Справа саме у заокругленні і можливості розбити монету. Наприклад, якщо в магазині потрібно заплатити 70 коп., а ви дасте три монети по 25 коп. – вам не зможуть дати решту. Монети ж номіналом у 10 коп. будуть виводитись лише в тому разі, якщо за новими правилами заокруглення сума в чеку стане кратною 1 грн. Однак про подібні перспективи Нацбанк не заявляв.

Що не так з паперовими гривнями

Платіжними засобами перестають бути всі паперові купюри, випущені до 2003 р. Приклади таких купюр можна побачити на картинці знизу.

Як пояснює НБУ, зараз у обігу таких банкнот залишається близько 1,8% від загальної кількості. «Упродовж трьох останніх років їхній обсяг в обігу майже не змінився. Тобто, громадяни ними майже не розраховуються, ці банкноти не інкасуються і до банків не надходять», — пояснює регулятор.

Швидше за все, значна частина цих банкнот вже осіла в колекціях, загубилась або була пошкоджена. Приміром, банкноти номіналом 1-2 грн., випущені в 90-х роках, зараз вже продаються за кілька десятків, а то й сотень гривень для колекційних потреб. Хоча у свій час випускались великими тиражами і були звичайним платіжним засобом.

Як наголошують у НБУ, незручностей для громадян через ці зміни не буде. А ось користь для бізнесу і держави полягатиме у спрощенні перевірки справжності купюр та відсутності плутанини в них.

Що не так з 1 і 2 гривнями

Ще одна зміна, яку запроваджує НБУ – активізація виведення з обігу паперових банкнот 1 та 2 грн та жовтих монет номіналом 1 грн. зразка 1996 р. Вони залишатимуться платіжними засобами, і жодних обмежень у їхньому використанні не буде.

Коли такі гроші потраплятимуть до НБУ, регулятор відправлятиме їх на утилізацію і замінюватиме на «сріблясті» монети зразка 2018 р. Це робиться для того, щоб в обігу з часом були лише однакові 1 і 2 грн.

Що це означає на практиці

Оскільки монети номіналом 25 коп. і купюри, випущені до 2003 р., пприпиняють бути платіжними засобами, ними не можна буде розраховуватись з 1 жовтня. «Тобто, усі магазини, ресторани, сфера побуту мають припинити їх приймати», — наголосив директор Департаменту грошового обігу Нацбанку Віктор Зайвенко.

Якщо після цієї дати відповідні купюри та монети залишаться в торгівельних мережах, вони повинні здати їх в каси банків до 16 жовтня.

Для обігу паперових купюр 1 і 2 грн, випущених після 2003 р., і жовтих монет в 1 грн. жодних змін для споживачів немає. Ними й далі можна вільно розраховуватись, а їхнє виведення – справа НБУ.

Якщо старі гроші залишились в гаманці

Якщо після 1 жовтня у вас залишаться будь-які купюри, випущені до 2003 року, чи монети номіналом 25 коп., у вас ще буде час для того, аби обміняти їх на нові.

Впродовж 1 року, до 30 вересня 2021 р., можна буде звернутися до відділення будь-якого банку.

Впродовж 3 років, до 30 вересня 2023 р., обмін можна буде провести у НБУ та одному з уповноважених банків. Це Ощадбанк, Приватбанк, Райффайзен Банк Аваль та ПУМБ.

Читайте також: Що робити зі зношеними купюрами

Процедура обміну відбуватиметься безкоштовно. Хоча, якщо застарілі гроші у вас зберігаються у гарному стані, перш, ніж йти в банк, можна спробувати продати їх колекціонерам.

Олексій Писарев