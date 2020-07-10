Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (07.10.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 7 жовтня в Україні зафіксовано 4 753 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Кількість активних хворих становить 128 770особи.

Загалом в Україні 239 337 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 4 597 летальних, 105 970 пацієнтів одужали. Проведено 2 455 407 тестувань методом ПЛР. За добу одужали 2 569 пацієнтів.



Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 7 074 випадки;

Волинська область — 9 037 випадків;

Дніпропетровська область — 7 688 випадків;

Донецька область — 4 824 випадки;

Житомирська область — 7 221 випадок;

Закарпатська область — 10 373 випадки;

Запорізька область — 4 862 випадки;

Івано-Франківська область — 14 562 випадки;

Кіровоградська область — 1 215 випадків;

м. Київ — 25 474 випадки;

Київська область — 10 291 випадок;

Львівська область — 21 696 випадків;

Луганська область — 1 394 випадки;

Миколаївська область — 4 025 випадків;

Одеська область — 15 337 випадків;

Полтавська область — 3 497 випадків;

Рівненська область — 13 532 випадки;

Сумська область — 5 885 випадків;

Тернопільська область — 14 737 випадків;

Харківська область — 22 136 випадків;

Херсонська область — 1 591 випадок;

Хмельницька область — 7 473 випадки;

Чернівецька область — 15 589 випадків;

Черкаська область — 4 917 випадків;

Чернігівська область — 4 907 випадків.

МОЗ України