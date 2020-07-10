Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (07.10.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 7 жовтня в Україні зафіксовано 4 753 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Кількість активних хворих становить 128 770особи.
Загалом в Україні 239 337 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 4 597 летальних, 105 970 пацієнтів одужали. Проведено 2 455 407 тестувань методом ПЛР. За добу одужали 2 569 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 7 074 випадки;
- Волинська область — 9 037 випадків;
- Дніпропетровська область — 7 688 випадків;
- Донецька область — 4 824 випадки;
- Житомирська область — 7 221 випадок;
- Закарпатська область — 10 373 випадки;
- Запорізька область — 4 862 випадки;
- Івано-Франківська область — 14 562 випадки;
- Кіровоградська область — 1 215 випадків;
- м. Київ — 25 474 випадки;
- Київська область — 10 291 випадок;
- Львівська область — 21 696 випадків;
- Луганська область — 1 394 випадки;
- Миколаївська область — 4 025 випадків;
- Одеська область — 15 337 випадків;
- Полтавська область — 3 497 випадків;
- Рівненська область — 13 532 випадки;
- Сумська область — 5 885 випадків;
- Тернопільська область — 14 737 випадків;
- Харківська область — 22 136 випадків;
- Херсонська область — 1 591 випадок;
- Хмельницька область — 7 473 випадки;
- Чернівецька область — 15 589 випадків;
- Черкаська область — 4 917 випадків;
- Чернігівська область — 4 907 випадків.
МОЗ України