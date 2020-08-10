Пожежі в природних екосистемах на території Луганської області, які виникли 30 вересня та 1 жовтня ліквідовані

Станом на 9:00 8 жовтня всі пожежі в природних екосистемах на території Луганської області ліквідовані. Підрозділи ДСНС, включаючи задіяні підрозділи з інших областей, протягом 8-9 жовтня залишаються для чергування на території Луганської області.

Нагадаємо, на території Луганської області протягом тижня тривало гасіння пожеж в природних екосистемах, які виникли 30 вересня та 1 жовтня. Найбільш складна обстановка склалася вздовж лінії розмежування на території Станично-Луганського, Новоайдарського, Сєвєродонецького районів, де до зони ураження потрапило 32 населених пункти.

Основні зусилля ДСНС були направлені на захист населених пунктів, польового артилерійського складу ЗСУ поблизу с. Боровеньки та газорозподільчої станції на околиці с. Олександрівка. Завдяки комплексному застосуванню наземних сил та авіації не допущено розповсюдження вогню до населених пунктів, потреби в евакуації не було.

Протягом 1 – 8 жовтня:

ліквідовано пожежу лісової підстилки поблизу с. Байдівка Старобільського району на площі 50 га (12:30 01.10.2020);

пожежу лісової підстилки поблизу с. Байдівка Старобільського району на площі 50 га (12:30 01.10.2020); ліквідовано пожежу лісової підстилки поблизу с. Чмирівка Старобільського району на площі 50 га (06:43 03.10.2020);

пожежу лісової підстилки поблизу с. Чмирівка Старобільського району на площі 50 га (06:43 03.10.2020); ліквідовано пожежу очерету та сухої рослинності поблизу населених пунктів Піщане, Нижньотепле та Артема Станично-Луганського району на площі 20 га (19:30 03.10.2020);

пожежу очерету та сухої рослинності поблизу населених пунктів Піщане, Нижньотепле та Артема Станично-Луганського району на площі 20 га (19:30 03.10.2020); ліквідовано лісову пожежу поблизу населених пунктів Лобачеве та Геївка Станично-Луганського району на площі 1 тис. 400 га (9:00 03.10.2020);

лісову пожежу поблизу населених пунктів Лобачеве та Геївка Станично-Луганського району на площі 1 тис. 400 га (9:00 03.10.2020); ліквідовано пожежу очерету та сухої рослинності поблизу с. Болотене Станично-Луганського району на площі 6 га (9:15 04.10.2020 );

пожежу очерету та сухої рослинності поблизу с. Болотене Станично-Луганського району на площі 6 га (9:15 04.10.2020 ); ліквідовано лісову пожежу поблизу населених пунктів Трьохізбенка, Муратове та Капітанове Новоайдарського району на площі 2,6 тис. га (8:30 05.10.2020);

лісову пожежу поблизу населених пунктів Трьохізбенка, Муратове та Капітанове Новоайдарського району на площі 2,6 тис. га (8:30 05.10.2020); ліквідовано лісову пожежу поблизу населених пунктів Боброве, Воронове та Боровське на площі 6 тис. га (8:30 05.10.2020);

лісову пожежу поблизу населених пунктів Боброве, Воронове та Боровське на площі 6 тис. га (8:30 05.10.2020); ліквідовано лісову пожежу поблизу с. Вільхове Станично-Луганського району на площі 2 тис. га (20:00 05.10.2020);

лісову пожежу поблизу с. Вільхове Станично-Луганського району на площі 2 тис. га (20:00 05.10.2020); ліквідовано пожежу лісової пісдстилки та сухої трави поблизу с. Артема Станично-Луганський району на площі близько 4,2 га лісової підстилки та 20 га сухої трави в полі (18:20 06.10.2020).

пожежу лісової пісдстилки та сухої трави поблизу с. Артема Станично-Луганський району на площі близько 4,2 га лісової підстилки та 20 га сухої трави в полі (18:20 06.10.2020). ліквідовано осередок пожежі поблизу селал Смолянинове Новоайдарського району на площі 4 тис. 491 га (8:50 08.10.2020)

За попередніми оцінками, орієнтовна площа, пройдена вогнем, складає понад 20 тис. га.

Під час гасіння пожеж евакуйовано 150 осіб.

Під час ліквідації лісових пожеж виявлено тіла 11 осіб, з яких: 3 особи загинуло внаслідок отруєння продуктами горіння, 1 особа – від отриманих опіків, 3 особи – внаслідок серцевих нападів, 4 особи - причина загибелі встановлюється. Постраждало 19 осіб (у тому числі 3 співробітника ДСНС).

Інформація щодо знищення і пошкодження житлових будинків та об'єктів інфраструктури уточнюється місцевими органами влади.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій