Реформування ринку необробленої деревини: підтримуємо діалог між бізнесом і владою

Перший заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів Богдан Боруховський провів онлайн-зустріч із Комітетом деревообробної та меблевої галузі Європейської Бізнес Асоціації, представниками низки інших деревообробних підприємств та Прозорро.Продажі.

Учасники обговорили зміни для покращення регулювання ринку заготівлі та продажу необробленої деревини, виправлення існуючих викривлень у регулюванні, підвищення прозорості та ефективності у функціонуванні даного ринку.

Під час онлайн-заходу учасники висловили своє бачення підходів до реформування ринку необробленої деревини, знайшли порозуміння щодо проблем, які заважають ефективному функціонуванню ринку, та обговорили можливі шляхи їхнього вирішення.

Серед обговорених проблем:

забезпечення сировиною вітчизняних деревообробних підприємств;

потреба запровадження єдиних конкурентних правил реалізації деревини;

розробка відповідних типових договорів;

відповідальність сторін у таких договірних відносинах та ін.

Також було обговорено коментарі представників ринку щодо проекту змін до постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1178 «Про реалізацію експериментального проекту щодо проведення електронних аукціонів з продажу необробленої деревини», які нещодавно було оприлюднено на сайті Міністерства для публічного обговорення.

Богдан Боруховський наголосив на важливості підтримання діалогу між представниками ринку та влади, спільного вирішення проблем і пошуку рішень, оптимальних як для постійних лісокористувачів, так і для бізнесу. Озвучив позицію Міністерства щодо підвищення ефективності ринку, основні підходи до його регулювання, забезпечення принципів відкритості, конкурентності, зваженого врахування особливостей та потреб всіх його сторін.

За результатами зустрічі сторони домовились про подальшу співпрацю, зокрема в процесі доопрацювання змін до рішення Уряду від 04.12.2019 № 1178 та в частині напрацювань проекту Закону про ринок деревини.

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України