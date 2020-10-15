Олексій Чернишов: Будівельна готовність об’єктів «Великого будівництва» складає 84 відсотки

13 жовтня під головуванням Міністра розвитку громад та територій України Олексія Чернишова пройшла селекторна нарада з головами обласних державних адміністрацій щодо виконання програми Президента «Велике будівництво».

Під час наради учасники обговорили динаміку готовності об’єктів, якість виконання робіт, використання коштів, які передбачені на реалізацію програми, результати ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в регіонах та інші нагальні питання.

Мінрегіон постійно здійснює моніторинг стану реалізації програми «Велике будівництво». Станом на 13 жовтня середній відсоток будівельної готовності об’єктів по Україні складає 84%. При цьому школи, які входять до програми «Велике будівництво», готові на 90%, дитсадки – на 85%, об’єкти спортивної інфраструктури – на 78%, інші об’єкти – на 84%.

Міністр підкреслив, що слід зосередити увагу на прискоренні будівництва проектів сфери охорони здоров’я та деяким областям більш ретельно підходити до планування робіт і визначення дат введення об’єктів в експлуатацію.

«Наразі ступінь готовності об’єктів задовільна. Маємо докласти всіх зусиль, щоб програма Президента «Велике будівництво» була виконана вчасно та в повному об’ємі, особливо в частині об’єктів сфери охорони здоров’я. В цьому році в областях будівельні та ремонтні роботи на приймальних відділеннях, кожне з яких має надзвичайне значення в умовах боротьби з пандемією та забезпечення доступу громадян до медичних послуг, мають бути завершені в строки», – наголосив Олексій Чернишов.

На селекторній нараді Міністр також порушив питання підготовки регіонів до початку опалювального сезону і закликав голів обласних державних адміністрацій та інших відповідальних органів пришвидшити вирішення будь-яких проблемних питань у цьому напрямку і забезпечити стовідсоткову готовність областей до початку опалювального сезону.

Також Олексій Чернишов звернув увагу на роботи з моніторингу ліквідації наслідків пожеж у Луганській, Харківській та Житомирській областях, закликав зосередитись на вирішенні цього питання та зазначив, що потрібно швидко оцінити збитки від пожеж, там де ще це не було зроблено, та подати документи для того, щоб люди в найближчий час отримали свою допомогу.

Міністерство розвитку громад та територій України