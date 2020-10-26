Максим Степанов: МОЗ має на меті відновити інститут вітчизняних вакцин

Міністерство охорони здоров’я за підтримки президента розпочало процес відновлення інституту вакцин в Україні. Про це на щоденному брифінгу повідомив Міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

МОЗ“Президент налаштований повністю відновити в Україні виробництво вакцин. Ми говоримо не лише про COVID-19. Мова про вакцини, які використовуємо щороку згідно календаря щеплень. Ми їх щороку закуповуємо за кордоном, але у нас є можливість розпочати їх виготовлення в Україні. Водночас ми маємо своїх вчених, які здатні це все робити”, - наголосив очільник МОЗ.

Окрім того, Міністр підкреслив, що Україна цілком здатна займатися розробкою своєї вакцини - в державі є всі необхідні потужності, а також талановиті, професійні спеціалісти.

“Якщо наші очікування збудуться, і дійсно обраний виробник буде готовий до виробництва за міжнародним стандартом, з міжнародним ліцензуванням - я думаю, що вже за рік ми зможемо отримати оригінальну українську вакцину проти COVID-19”, - зазначив Максим Степанов.

Нагадаємо, 20 жовтня Міністр охорони здоров'я Максим Степанов разом із вченими та науковцями презентував президенту Володимиру Зеленському результати доклінічної фази дослідження оригінального українського кандидата у вакцини проти COVID-19. Ці дослідження тривали шість місяців після появи першого вірусу. Вчені, молекулярні біологи провели плідну роботу щодо підбору оптимального числа епітопів, антигенів, щоб створити комбіновану вакцину і надійно забезпечити досить тривалий імунітет. Кандидат у вакцини підтвердив нейтралізацію вірусу COVID-19 в інфікованих клітинах людини.

МОЗ України