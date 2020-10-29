Прем’єр-міністр: Обрані міські голови та депутати взяли на себе відповідальність за організацію ефективного життєвого простору для людей

Вперше в історії незалежної України громади на місцях самі розпоряджатимуться землею та коштами й вирішуватимуть, куди їх витрачати. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час чергового засідання Уряду 28 жовтня

За словами очільника Уряду, місцеві вибори, що відбулися 25 жовтня, стали важливим проміжним етапом реформи децентралізації.

«Відтепер у представників органів місцевого самоврядування буде набагато більше ресурсів, щоб розв’язувати проблеми українців на місцях. Раніше, та мабуть і зараз залишилась така практика, коли мешканці якогось містечка у відповідь на прохання вирішити проблему чують тільки одні відмовки та показування пальцем, що «нам не дають коштів з центру». Це омана, логіка тепер інша. На рахунках місцевих бюджетів буде акумульовано понад 500 млрд, також у розпорядження громад вже передано більше 2 млн гектарів сільськогосподарської землі», — повідомив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр підкреслив, що ремонт дороги, реконструкція парку, фасаду школи або садочку — вже не є досягненням, а звичайна справа, враховуючи ресурси, які матиме місцева влада.

«Органи місцевого самоврядування відтепер спроможні робити набагато більше. Обрані мери та депутати взяли на себе відповідальність за організацію ефективного життєвого простору для людей», — зазначив Денис Шмигаль.

Зі свого боку Уряд, за словами Прем’єр-міністра, продовжить роботу над вдосконаленням нормативної бази для втілення адміністративно-територіальної реформи та закріплення її успіхів.

Денис Шмигаль наголосив, що після першого туру місцевих виборів не менш важливо, щоб бюджети на місцях були ухвалені вчасно і почали працювати на людей.

«Хочу підкреслити ще один важливий момент: з 1 січня 2021 року всі громади, а це майже півтори тисячі, перейдуть на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом», — відзначив Глава Уряду.

Як зауважив Денис Шмигаль, багато громад формуватимуть бюджет вперше, а частина буде переформатовуватися через зміни до адміністративно-територіального устрою. «Враховуючи це, важливо не затягувати розгляд Державного бюджету на 2021 рік. Це напряму впливатиме на тривалість формування місцевих бюджетів», — сказав він.

Прем’єр-міністр відзначив, що відповідно до положень Бюджетного кодексу, місцеві бюджети приймаються після ухвалення Державного бюджету. «Нові райони, територіальні громади повинні мати час на прийняття власних бюджетів», — зазначив Денис Шмигаль.

Очільник Уряду закликав парламентарів якнайшвидше розглянути та ухвалити бюджет на 2021 рік.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України