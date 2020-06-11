Сергій Марченко: Передбачається зовсім нова історія доступності для громадян купівлі житла

Міністр фінансів України Сергій Марченко в інтерв’ю «Мінфіну» розповів про державну програму пільгового кредитування – «доступна іпотека».

«Передбачається зовсім нова історія в доступності для громадян купівлі житла. Створюється спеціальна компанія, яка буде докапіталізована Урядом і зможе забезпечити створення фінансово-кредитних механізмів, а саме: запустити іпотечне кредитування і фінансовий лізинг на житло на прийнятних умовах», – повідомив Міністр.

Також він розповів, що планується надання таких кредитів у сумі до 2 млн грн за низькими відсотковими ставками, приблизно від 5 до 7 % річних на строк від 60 до 240 місяців.

Перший внесок – не менше 20%. Передбачено певні вимоги до житла і обмеження по площі: на одну особу не більше 52 кв м. Йдеться, в першу чергу, про первинний ринок житла.

«Другий напрям у сфері сприяння забезпечення громадян житлом – фінансовий лізинг на строк до 20 років з відсотковою ставкою близько 5% річних і без сплати першого внеску. Зазначений напрям фінансування буде спрямований для збереження робочих місць, сприяння в забезпеченні житлом військових, поліцейських та інших службовців», – зазначив Сергій Марченко.

Міністр звернув увагу, що в загальному на першому етапі передбачається надати 12,5 тис. іпотечних кредитів і придбати 18,8 тис. квартир у фінансовий лізинг. Надалі ми будемо розвивати та знаходити додаткові джерела фінансування для розширення програм.

«Держава бере на себе ризики, у тому числі інфляційні. Ми плануємо вже в цьому році провести докапіталізацію компанії і започаткувати старт програм», – підкреслив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

Міністерство фінансів України