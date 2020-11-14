Уряд погодив встановлення карантину “вихідного дня” та перехід до загальнодержавного “помаранчевого” рівня епіднебезпеки

На сьогоднішньому засіданні Кабінет Міністрів України погодив рішення щодо запровадження карантину “вихідного дня”, який діятиме з 14 листопада до 30 листопада 2020 року, а також підтримав перехід до загальнодержавного карантину з обмеженнями, які відповідають “помаранчевому” рівню епідеміологічної небезпеки. Введення повного локдауну в країні неможливе, адже, за розрахунками Міністерства економіки та Міністерства фінансів, цього не витримає українська економіка.

Про це під час брифінгу за підсумками засідання КМУ заявив Міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

"Сьогодні Уряд прийняв низку рішень, що виносилися на розгляд Міністерством охорони здоров’я України. Перше рішення щодо карантинних обмежень, які будуть запроваджуватись на території країни. Ми відходимо від адаптивного карантину: тому у будні дні на території всієї країни запроваджуються ті обмеження, які були притаманні "помаранчевому" рівню епідеміологічної небезпеки. Адже зростання рівня захворюваності на COVID-19 відбувається по всій Україні”, — поінформував очільник МОЗ.

Крім цього, для покращення епідемічної ситуації в країні та запобігання колапсу медичної системи впроваджується карантин “вихідного дня”, який діятиме з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

“COVID-19 розповсюджується нашою країною ураганними темпами. Аналогічна ситуація спостерігається в європейських країнах, і вони переходять до повного локдауну. Це — найкращий спосіб для стримування захворюваності на коронавірусну хворобу. Проте економіка України локдауну не витримає, згідно з тими розрахунками, які дає нам Мінекономіки та Мінфін – бізнес збанкрутує, люди залишаться без роботи та коштів. Отже, з метою розірвати ланцюг зараження прийнято рішення щодо запровадження карантину “вихідного дня”, — пояснив Максим Степанов.

Зокрема, у вихідні дні до обмежень, що передбачені у будні дні, додатково буде заборонено:

приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування;

приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах;

приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності;

приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення, крім:

- торгівлі продуктами харчування в магазинах, 60% торговельної площі яких призначені для торгівлі продуктами харчування, пальним, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами, кормами;

- провадження діяльності з надання фінансових послуг, діяльності фінансових установ і діяльності з інкасації та перевезення валютних цінностей, діяльності операторів -

- поштового зв’язку, а також медичної практики, ветеринарної практики, діяльності автозаправних комплексів (без зон харчування), діяльності з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів;

- діяльність закладів культури і проведення культурних масових заходів, окрім роботи суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом аудіовізуальних творів, зокрема здійснення кіно- та відеозйомки, за умови обмеження доступу до місця зйомки;

- діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів.

“Так, рішення непопулярне, проте мова йде про життя та здоров’я людей. Головне завдання на сьогодні — розірвати ланцюг передачі вірусу та знизити навантаження на медичну систему України, щоб уникнути колапсу, який ми спостерігали в країнах Європи навесні», — наголосив Максим Степанов.

Нагадаємо, нещодавно Міністерство охорони здоров’я України провело масштабну селекторну онлайн-нараду з регіонами з питань подолання COVID-19, в якій взяли участь близько 500 учасників. На порядку денному була перевірка готовності медсистеми надавати допомогу в умовах швидкого розповсюдження коронавірусу.

Міністерство охорони здоров'я України