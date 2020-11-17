Прем’єр-міністр: Від початку пандемії фактично з нуля була відновлена робота державних лабораторій

Зараз в Україні майже 60 автоматичних станцій пробпідготовки для екстракції РНК, тоді як на початку пандемії була лише одна. Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу у Верховній Рад 17 листопада. Він додав, що до кінця року таких станцій буде 68.

Очільник Уряду наголосив, що робота щодо підвищення спроможності медичної системи ведеться щоденно.

«У середині квітня, тобто рівно 7 місяців тому, кількість ПЛР-тестів була 3,5 тисячі на день. Зараз ми виходимо на рівень 50 тисяч на день. До кінця року поставлене завдання профільному Міністерству — вийти на 75 тисяч на день. ІФА-тестів у квітні робили нуль. Зараз 20-30 тисяч щодня», — зазначив Денис Шмигаль.

За словами Прем’єр-міністра, фактично з нуля була відновлена робота державних лабораторій. Загалом лабораторії за цей час профінансовано на 1 млрд грн. Для їх працівників встановлені додаткові виплати.

«На початку пандемії в Україні були готовими для приймання хворих всього 12,5 тисяч ліжок. Наразі їх кількість — 54 тисячі. І щотижня Уряд додає від 2 до 4 тисяч нових ліжок. Наразі ми не бачимо необхідності розгортати мобільні госпіталі, проте така підготовка ведеться», — зауважив Глава Уряду.

Як підкреслив Денис Шмигаль, зараз в Україні задіяно приблизно 700 апаратів ШВЛ, тоді як у лікарнях розміщено майже 5 тисяч апаратів.

Крім того, Прем’єр-міністр наголосив, що головне завдання зараз — це забезпечення лікарень киснем. «Фактично 1,5 млрд грн Уряд виділив на ці потреби. Максимально спрощена вся сертифікація. Щодня ми говоримо з виробниками кисню, систем підведення, постачальниками концентраторів для того, аби ефективно скоординувати весь процес та логістику», — зазначив Денис Шмигаль.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України