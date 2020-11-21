Мінцифри запроваджує нові цифрові рішення для протидії COVID-19, — Михайло Федоров

В Україні запрацюють чат-бот для координації госпіталізації та відкритий дашборд вільних місць, електронні направлення на ПЛР-тестування та інші сервіси для протидії поширенню коронавірусу.

Про це розказав Віце-прем’єр-міністр України – Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час онлайн-брифінгу.

“Розуміючи виклики, які стоять перед країною у боротьбі з коронавірусом, Президент України Володимир Зеленський та Прем’єр-міністр Денис Шмигаль поставили завдання Мінцифрі долучитися до розробки нових цифрових рішень у протистоянні пандемії. Ми вже маємо візію і працюємо над реалізацією. Надважливо у протистоянні пандемії – працювати з реальною та актуальною інформацією. Зараз ми фокусуємося на зборі якісних даних щодо ситуації з поширенням коронавірусної інфекції в Україні", – розповів Михайло Федоров.

Мінцифри залучено до штабу протидії COVID-19 та розробки нових технологій. Разом з Урядом та МОЗ Міністерство працює над цифровізацією та централізацією збору інформації щодо фактів і підозр про випадки інфекційних захворювань. Це дозволить швидше та ефективніше планувати розширення лікарень, забезпечення персоналом та закупівлі ліків. Для цього Мінцифри:

спрощує процес оперативної госпіталізації пацієнтів з COVID-19. Спільно з МОЗ збиратиме дані про наявність місць, госпіталізованих та виписаних пацієнтів, запаси кисню в лікарнях в режимі реального часу через чат-боти та дашборди. Інформація відображатиметься для диспетчерів швидких та сімейних лікарів. Завдяки цим інструментам вони будуть розуміти, куди можна направляти пацієнта на госпіталізацію;

оновлює та вдосконалює мобільний застосунок для контролю самоізоляції “Вдома”. Зокрема, люди зможуть вказувати симптоми, які будуть оброблятися Центром громадського здоров’я. Завдяки цьому можна буде розвантажити сімейних лікарів, а також оперативно відстежувати інформацію про погіршення стану здоров’я;

запроваджує е-направлення на ПЛР-тестування. Наразі е-направлення вже працюють у поліклініках. На черзі — лікарні швидкої допомоги та стаціонарні лікарні. У такий спосіб можемо оперативно відстежувати інформацію щодо результатів тестування та термінів дії тесту;

розробляє спосіб впровадження системи QR-кодів, що допомагатиме українцям зрозуміти, чи мали вони контакт з носієм коронавірусної інфекції у громадських місцях. Система QR-кодів потенційно працюватиме у громадських закладах, де епідеміологічно вищий ризик поширення COVID-19.

Раніше за сприяння Мінцифри вже були створені online-дашборди, які відображають достовірну інформацію про боротьбу з COVID-19 в Україні та інформують про забезпеченість медичних закладів необхідними ресурсами.

Служба Віце-прем'єр-міністра України