Міндовкілля продовжує перевіряти компанії, що утилізують відходи з медичних закладів

За третій тиждень проведення заходів державного нагляду (контролю) Міндовкіллям:

перевірено 5 суб’єктів господарювання;

підготовлено 1 розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов;

видано 3 накази про анулювання ліцензій.

Протягом листопада 2020 року проведено 26 позапланових заходів державного нагляду (контролю). У результаті видано:

10 розпоряджень про усунення порушень Ліцензійних умов;

8 наказів про анулювання ліцензій.

Як відзначив Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський, основна мета заходів нагляду (контролю) – виявити компанії, які безвідповідально ставляться до провадження своєї діяльності. Адже відходи з медичних установ відносяться до категорії небезпечних. Викинуті просто на смітник чи відвезені на полігон, вони становлять загрозу для здоров’я населення.

«Неприпустимо наражати людей на небезпеку та ускладнювати ситуацію, особливо в умовах пандемії, коли країна продовжує боротися із поширенням коронавірусної хвороби і кількість медичних відходів постійно зростає», - відзначив Роман Абрамовський.

Загалом, позаплановим перевіркам підлягає 61 суб’єкт господарювання.

Детальніше про підстави проведення заходів нагляду (контролю) та попередні результати за посиланням: https://cutt.ly/1hpmFIu

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України