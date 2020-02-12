В Україні вироблятимуть апарати штучної вентиляції легень завдяки співпраці зі Швейцарією

2 грудня під час засідання Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України та Урядом Швейцарії щодо українсько-швейцарського проекту «Створення бюджетного апарату штучної вентиляції легень у відповідь на виклики COVID-19».

Уряд уповноважив підписати Меморандум Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольгу Стефанішину, яка наголосила:

«Налагодження серійного виробництва якісних апаратів ШВЛ в Україні допоможе в стислі терміни гарантувати надання допомоги тяжко хворим пацієнтам з COVID-19, а в перспективі відкрити нові можливості для експорту такої української медичної продукції. Уряд продовжує поглиблювати співпрацю з ключовими міжнародними партнерами України для надання належної медичної допомоги своїм громадянам, а також для ефективного та своєчасного забезпечення наших медичних закладів необхідним обладнанням».

Цей документ дозволить залучити кошти у розмірі до 1,5 млн швейцарських франків (понад 1,6 млн дол. США) для фінансування будівництва на Хмельниччині та підготовки до введення в експлуатацію повної виробничої лінії з виготовлення апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ). Планується запровадити виробництво на базі держпідприємства «Новатор», яке входить до складу ДК «Укроборонпром» і є сертифікованим виробником медичного обладнання в Україні.

Служба Віце-прем'єр-міністра України