03. 12. 2020
Тел.: +38(093) 317 92 91
home1 search contacts

В Україні знизиться рівень засмічення після заборони пластикових пакетів

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

В Україні знизиться рівень засмічення після заборони пластикових пакетів. На цьому наголосив Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський під час онлайн-брифінгу за підсумками засідання Кабінету Міністрів.

«Ми повинні спрямувати зусилля на те, щоб сміття не утворювалося. І саме цій першій стадії ієрархії поводження з відходами відповідає законопроект № 2051-1 «Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України». Наразі документ готується до повторного другого читання», - відзначив Роман Абрамовський.

Законопроект спрямований на зменшення обігу пластикових пакетів, а саме скорочення використання їх громадянами.

Буде встановлено заборони на:

а) надлегкі пластикові пакети;

б) легкі пластикові пакети (товщиною до 50 мкм);

в) оксорозкладні (оксобіорозкладні) пластикові пакети.

Обмеження не поширюватимуться на надлегкі пластикові пакети з товщиною стінки до 15 мікрон та розмірами 225х345х450 мм, що використовуються як первинна упаковка для м’яса, риби та похідних продуктів, а також для сипучих продуктів.

Чи існує альтернатива пластиковим пакетам?

Так, це пакети та торбинки багаторазового використання, а також біорозкладні пакети. Не відрізняючись від пластикових за призначенням, такі вироби дозволять зменшити негативний вплив на довкілля та не засмічувати Україну.

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

Back to Top
Older news items:

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< грудня 2020 >
П В С Ч П С Н
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      