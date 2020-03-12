В Україні знизиться рівень засмічення після заборони пластикових пакетів. На цьому наголосив Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський під час онлайн-брифінгу за підсумками засідання Кабінету Міністрів.

«Ми повинні спрямувати зусилля на те, щоб сміття не утворювалося. І саме цій першій стадії ієрархії поводження з відходами відповідає законопроект № 2051-1 «Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України». Наразі документ готується до повторного другого читання», - відзначив Роман Абрамовський.

Законопроект спрямований на зменшення обігу пластикових пакетів, а саме скорочення використання їх громадянами.

Буде встановлено заборони на:

а) надлегкі пластикові пакети;

б) легкі пластикові пакети (товщиною до 50 мкм);

в) оксорозкладні (оксобіорозкладні) пластикові пакети.

Обмеження не поширюватимуться на надлегкі пластикові пакети з товщиною стінки до 15 мікрон та розмірами 225х345х450 мм, що використовуються як первинна упаковка для м’яса, риби та похідних продуктів, а також для сипучих продуктів.

Чи існує альтернатива пластиковим пакетам?

Так, це пакети та торбинки багаторазового використання, а також біорозкладні пакети. Не відрізняючись від пластикових за призначенням, такі вироби дозволять зменшити негативний вплив на довкілля та не засмічувати Україну.

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України