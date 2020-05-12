Денис Шмигаль: При розробленні посилених карантинних заходів Уряд врахує пропозиції міських голів та ОДА

Під головуванням Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля відбулася онлайн-нарада з міськими головами щодо ситуації з поширенням COVID-19 на території України. У зустрічі також взяли участь керівництво Міністерства охорони здоров’я та інші представники Уряду.

Прем’єр-міністр поінформував очільників міст, що Верховна Рада 4 грудня схвалила пакет законопроектів, спрямованих на підтримку людей та бізнесу в разі запровадження посилених карантинних заходів.

Денис Шмигаль також зазначив, що Уряд розробляє перелік можливих протиепідемічних обмежень, зокрема, враховуючи відповіді та пропозиції, які в опитуванні надали голови міст та обласних державних адміністрацій.

Зокрема, очільники міст та ОДА спільні в думці щодо обмеження на час посиленого карантину діяльності дискотек і нічних клубів, закладів громадського харчування з організацією дозвілля, хостелів. Також понад 90% підтримують обмеження в роботі святкових ярмарків, ТРЦ, ресторанів, кінотеатрів і театрів.

«Повний перелік вже узгоджених заходів ми оприлюднимо під час засідання Кабінету Міністрів наступної середи, 9 грудня», — зазначив Глава Уряду.

У ході наради Прем’єр-міністр нагадав, що на період дії карантину в Україні продовжує діяти мораторій на перевірки бізнесу контролюючими органами.

«Важливо, що всі перевірки бізнесу на цей час, зокрема Державною податковою службою та іншими контролюючими органами, заборонені. Можуть здійснювати лише перевірки на дотримання протиепідемічних заходів», — підкреслив очільник Уряду.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України