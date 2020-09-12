Нова угода з ЄІБ забезпечить розвиток громадського електротранспорту в містах України

9 грудня Уряд України та Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) підписали угоду «Міський громадський транспорт ІІ» по залучення кредитних коштів на розвиток громадського транспорту в містах України.

Загальна сума кредитної лінії складає 200 млн євро. Ці кошти будуть спрямовані на придбання нового рухомого складу міського громадського електротранспорту для середніх та великих міст, а також на відновлення і розвиток інфраструктури електротранспорту.

Підписана угода – це продовження проекту «Міський громадський транспорт України» спільного з ЄІБ та ЄБРР, який вже реалізується з травня 2017 року у містах Київ, Харків, Львів, Тернопіль, Луцьк, Суми, Запоріжжя, Одеса, Миколаїв, Івано-Франківськ, Чернігів.

Кредитні кошти ЄІБ для реалізації проекту – це можливість для міст України залучити ресурс для придбання нових сучасних трамваїв, тролейбусів, вагонів метрополітену, електробусів, а також для розширення мережі електротранспорту та запуску нових маршрутів.

«Цей проект дозволяє одразу, як підвищити мобільність громадян, так і покращити екологічну ситуацію в містах. Світовий досвід свідчить, що розвиток громадського транспорту є найкращим інструментом для вирішення проблем постійних заторів на вулицях та щоденної втрати нашими громадянами найціннішого ресурсу – свого часу. Тож цей проект дає можливість підвищити якість громадського транспорту та рівень мобільності жителів міст України. Важливо, що акцент зроблено на екологічно чистому громадському транспорті, що повністю відповідає сучасним європейським підходам. Особливо приємно, що цей проект також відкриває можливість запуску громадського електротранспорту навіть в тих містах, де до цього він був взагалі відсутній», – наголосив заступник Міністра фінансів Олександр Кава.

Міністерство фінансів пропонує зацікавленим керівникам міст долучатися до проекту.

Кредит надається терміном до 22 років (з 2021 по 2042 рік) з пільговим періодом повернення кредиту 5 років. Ставка по кредитах ЄІБ може бути плаваюча (EURIBOR + маржа до 1%) або фіксована на (сьогодні до 1%).

Міністерство фінансів України