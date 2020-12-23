Уряд підтримав введення відповідальності аудиторів безпеки доріг, - Владислав Криклій

23 грудня, на своєму засіданні Уряд схвалив законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за порушення законодавства щодо управління у сфері безпеки автомобільних доріг». Він запроваджує адміністративну та кримінальну відповідальність аудиторів безпеки доріг та осіб, які проводять перевірку безпеки автошляхів.

Про це повідомив Міністр інфраструктури Владислав Криклій.

«Безпека доріг – наш пріоритет №1. Сьогодні у чинному законодавстві відсутні спеціальні норми щодо відповідальності аудиторів безпеки автомобільних доріг та осіб, які проводять перевірки безпеки автошляхів. Ми пропонуємо внести зміни до низки законів та передбачити адміністративну відповідальність замовників робіт з будівництва та утримання автошляхів за незабезпечення здійснення аудиту та/або перевірки безпеки доріг, якщо такий аудит і перевірка є обов’язковими. А також ввести адміністративну відповідальність за створення перешкод при здійсненні аудиту та перевірки безпеки автошляхів», - пояснив Міністр.

Крім цього, за словами Владислава Криклія, законопроект конкретизує статтю 288 ККУ щодо відповідальності аудиторів безпеки доріг або осіб, які проводять перевірки безпеки автошляхів за порушення нормативно-правових актів, норм і правил, що стосуються убезпечення дорожнього руху. Законопроект був розроблений Міністерством інфраструктури на виконання пункту 267 Плану пріоритетних дій Уряду на 2020 рік, затвердженого розпорядженням КМУ від 09.09.2020 №1133.

Міністерство інфраструктури України