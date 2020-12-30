МОН підбило підсумки змін у шкільній освіті за 2020 рік

У 2020 році затверджено новий Державний стандарт базової середньої освіти, виділено понад 5,2 млрд грн субвенції на розвиток шкільної інфраструктури, а також організовано безпечне навчання у школах в умовах карантину.

«Основні виклики нинішнього року для шкіл пов’язані з карантином через COVID-19. Для організації безпечного освітнього процесу, завдяки підтримці Уряду, школи забезпечуються дезінфекційними засобами. Спільно з міжнародними партнерами розроблено курси, за допомогою яких вчителі можуть розвинути вміння навчати дистанційно, а завдяки “Всеукраїнській школі онлайн” учні 5-11 класів мають можливість у будь-який момент переглянути уроки. Не менш важливим для нас цьогоріч було продовження реформи “Нова українська школа” у 5-9 класах. Для цього затверджено новий Держстандарт базової середньої освіти, на основі якого вже розпочато розробку типових освітніх програм для середньої школи», – зазначив Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Протягом 2020 року задля продовження реформи «Нова українська школа», створення безпечних умов навчання під час карантину, розвитку шкільної інфраструктури та підвищення кваліфікації педагогів:

ухвалено новий Закон «Про повну загальну середню освіту»;

затверджено новий Державний стандарт базової середньої освіти;

організовано безпечне навчання в умовах карантину протягом навчального року 2020/2021;

виділено понад 5,2 млрд грн освітніх субвенцій на розвиток шкільної інфраструктури;

успішно проведено ЗНО-2020 в умовах карантину;

створено телеуроки у межах проекту «Всеукраїнська школа онлайн» (навесні 2020 року) і запущено національну онлайн-платформу «Всеукраїнська школа онлайн» для 5-11 класів (грудень 2020 року);

ухвалено Положення про Центр професійного розвитку педагогів;

стартувала реформа шкільного харчування за підтримки першої леді Олени Зеленської;

ухвалено Концепцію розвитку STEM-освіти;

розвинено мережу опорних закладів до 1029 шкіл та 1535 філій.

Закон «Про повну загальну середню освіту» і Державний стандарт базової середньої освіти є ключовими документами для розвитку Нової української школи. Так, закон забезпечує фінансову і педагогічну автономію шкіл, передумови для створення старшої профільної школи, можливість для учнів обирати освітню траєкторію, збільшення зарплат вчителів тощо.

Водночас Держстандарт, який є основою для продовження НУШ в 5-9 класах, визначає структуру та зміст базової середньої освіти і передбачає запровадження інноваційних підходів. На основі Держстандарту розпочато розробку типових освітніх програм для 5-9 класів.

У 2020 році загалом виділено понад 5,2 млрд грн субвенцій на розвиток шкільної інфраструктури:

3,5 млрд грн субвенції на реалізацію урядової програми «Спроможна школа для кращих результатів»;

1 млрд 60 млн грн субвенції на розвиток Нової української школи;

600 млн грн субвенції на закупівлю шкільних автобусів;

понад 55 млн грн на програму «Гідність дитини»;

45 млн грн на сучасне обладнання для спеціальних шкіл та НРЦ.

Крім того, було виділено понад 500 млн грн на дезінфекційні засоби для шкіл в умовах карантину, а також субвенцію у 400 млн грн для оновлення харчоблоків у шкільних їдальнях в межах реформи шкільного харчування.

Під час організації безпечного навчання у школах в період карантину протягом навчального року 2020/2021 було:

створено можливість використовувати залишки освітньої субвенції на закупівлю школами засобів індивідуального захисту;

розроблено алгоритм дії для адміністрацій шкіл у випадку COVID-19 у школі;

ухвалено нове Положення про дистанційне навчання, що забезпечує якісну освіту в умовах карантину;

розроблено спеціальний онлайн-курс для директорів і вчителів про дистанційне і змішане навчання спільно зі студією EdEra за підтримки Швейцарії в межах Швейцарсько-українського проекту DECIDE – «Децентралізація для розвитку демократичної освіти»;

проведено пілотування безкоштовного програмного забезпечення для створення та ведення шкільних електронних журналів та щоденників;

проведено інформаційну кампанію щодо навчання в безпечних умовах «Школо, ми готові» спільно з ЮНІСЕФ за підтримки USAID та ГС «Освіторія».

Також наприкінці року запрацювала повноцінна онлайн-платформа «Всеукраїнська школа онлайн» для якісного дистанційного та змішаного навчання 5-11 класів.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів схвалив проект Указу Президента про премію учасникам ЗНО, які отримали максимальну кількість балів за результатами тестування.

МОН України