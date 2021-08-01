Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (08.01.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 8 січня в Україні зафіксовано 5676 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 166, медпрацівників – 179). Кількість активних хворих становить 307 236 осіб.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 2402 летальних випадків – 83 одужало (особи) – 5131 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 20192 методом ПЛР — 16152 методом ІФА — 4040 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 1105169 одужало (особи) – 778345 летальних випадків – 19588 проведено ПЛР-тестувань – 5733555

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон Підтверджені Зареєстровано померлих Одужали всього за добу всього за добу всього за добу Україна 1105169 5676 19588 83 778345 5131 м. Київ 116469 438 2052 11 42336 126 Вінницька 23512 107 414 0 16693 392 Волинська 33958 107 533 1 30412 77 Дніпропетровська 61266 376 1541 13 47001 207 Донецька 39044 384 720 0 30750 194 Житомирська 41084 358 681 3 33679 0 Закарпатська 28883 96 655 3 24919 0 Запорізька 57453 358 667 18 26458 696 Івано-Франківська 44116 106 828 3 35155 628 Київська 62555 371 1014 0 40583 417 Кіровоградська 8753 8 269 1 4785 27 Луганська 11684 113 329 0 8385 0 Львівська 64229 331 1853 7 49471 121 Миколаївська 33509 418 547 3 15101 0 Одеська 74918 274 1121 0 51050 439 Полтавська 38388 115 793 4 30902 124 Рівненська 42484 146 529 1 38418 31 Сумська 42450 235 550 1 36453 473 Тернопільська 34919 101 477 1 31308 98 Харківська 72003 191 1162 8 59210 408 Херсонська 18774 192 463 1 11619 295 Хмельницька 41002 263 704 2 35849 60 Черкаська 41125 146 422 0 27918 142 Чернівецька 41216 152 804 2 30925 176 Чернігівська 31375 290 460 0 18965 0

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних. При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19