08. 01. 2021
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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (08.01.21)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 8 січня в Україні зафіксовано 5676 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 166, медпрацівників – 179). Кількість активних хворих становить 307 236 осіб.

Також за останню добу:
  • госпіталізовано (особи) –

2402
  • летальних випадків –

83
  • одужало (особи) –

5131

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

20192
  • методом ПЛР —

16152
  • методом ІФА —

4040

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

1105169
  • одужало (особи) –

778345
  • летальних випадків –

19588
  • проведено ПЛР-тестувань –

5733555

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

1105169

5676

19588

83

778345

5131

м. Київ

116469

438

2052

11

42336

126

Вінницька

23512

107

414

0

16693

392

Волинська

33958

107

533

1

30412

77

Дніпропетровська

61266

376

1541

13

47001

207

Донецька

39044

384

720

0

30750

194

Житомирська

41084

358

681

3

33679

0

Закарпатська

28883

96

655

3

24919

0

Запорізька

57453

358

667

18

26458

696

Івано-Франківська

44116

106

828

3

35155

628

Київська

62555

371

1014

0

40583

417

Кіровоградська

8753

8

269

1

4785

27

Луганська

11684

113

329

0

8385

0

Львівська

64229

331

1853

7

49471

121

Миколаївська

33509

418

547

3

15101

0

Одеська

74918

274

1121

0

51050

439

Полтавська

38388

115

793

4

30902

124

Рівненська

42484

146

529

1

38418

31

Сумська

42450

235

550

1

36453

473

Тернопільська

34919

101

477

1

31308

98

Харківська

72003

191

1162

8

59210

408

Херсонська

18774

192

463

1

11619

295

Хмельницька

41002

263

704

2

35849

60

Черкаська

41125

146

422

0

27918

142

Чернівецька

41216

152

804

2

30925

176

Чернігівська

31375

290

460

0

18965

0

 

 Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних. При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ  за номером 0 800 60 20 19

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