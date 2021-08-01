Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (08.01.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 8 січня в Україні зафіксовано 5676 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 166, медпрацівників – 179). Кількість активних хворих становить 307 236 осіб.
|
Також за останню добу:
|
|
2402
|
|
83
|
|
5131
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
20192
|
|
16152
|
|
4040
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
1105169
|
|
778345
|
|
19588
|
|
5733555
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
1105169
|
5676
|
19588
|
83
|
778345
|
5131
|
м. Київ
|
116469
|
438
|
2052
|
11
|
42336
|
126
|
Вінницька
|
23512
|
107
|
414
|
0
|
16693
|
392
|
Волинська
|
33958
|
107
|
533
|
1
|
30412
|
77
|
Дніпропетровська
|
61266
|
376
|
1541
|
13
|
47001
|
207
|
Донецька
|
39044
|
384
|
720
|
0
|
30750
|
194
|
Житомирська
|
41084
|
358
|
681
|
3
|
33679
|
0
|
Закарпатська
|
28883
|
96
|
655
|
3
|
24919
|
0
|
Запорізька
|
57453
|
358
|
667
|
18
|
26458
|
696
|
Івано-Франківська
|
44116
|
106
|
828
|
3
|
35155
|
628
|
Київська
|
62555
|
371
|
1014
|
0
|
40583
|
417
|
Кіровоградська
|
8753
|
8
|
269
|
1
|
4785
|
27
|
Луганська
|
11684
|
113
|
329
|
0
|
8385
|
0
|
Львівська
|
64229
|
331
|
1853
|
7
|
49471
|
121
|
Миколаївська
|
33509
|
418
|
547
|
3
|
15101
|
0
|
Одеська
|
74918
|
274
|
1121
|
0
|
51050
|
439
|
Полтавська
|
38388
|
115
|
793
|
4
|
30902
|
124
|
Рівненська
|
42484
|
146
|
529
|
1
|
38418
|
31
|
Сумська
|
42450
|
235
|
550
|
1
|
36453
|
473
|
Тернопільська
|
34919
|
101
|
477
|
1
|
31308
|
98
|
Харківська
|
72003
|
191
|
1162
|
8
|
59210
|
408
|
Херсонська
|
18774
|
192
|
463
|
1
|
11619
|
295
|
Хмельницька
|
41002
|
263
|
704
|
2
|
35849
|
60
|
Черкаська
|
41125
|
146
|
422
|
0
|
27918
|
142
|
Чернівецька
|
41216
|
152
|
804
|
2
|
30925
|
176
|
Чернігівська
|
31375
|
290
|
460
|
0
|
18965
|
0
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних. При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19