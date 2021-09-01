У МОЗ пояснили, чим можна торгувати в магазинах та кіосках

З 8 січня на всій території України почав діяти «карантин зимових канікул». Він передбачає обмеження діяльності низки суб’єктів господарювання з метою запобігання поширенню COVID-19.

Зокрема, забороняється діяльність побутових магазинів. Водночас інші магазини можуть торгувати виключно товарами, що належать до продуктів харчування, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни, засобами зв’язку, ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин, побутовою хімією та друкованою пресою на торговельних площах, не менше як 60 відсотків яких призначено для торгівлі такими товарами, а також пальним. Продаж інших груп товарів дозволяється лише із здійсненням адресної доставки замовлень.

Як наголосив заступник Міністра охорони здоров’я — головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, головною метою жорсткіших карантинних обмежень є зменшення мобільності людей та, як наслідок, запобігання інфікуванню коронавірусною хворобою. Однак, за його словами, під час будь-яких карантинних обмежень існує низка життєво важливих товарів, які не можуть бути закуплені наперед, а отже не можуть бути обмеженими.

«До попередніх карантинних обмежень, які застосовував Уряд, у представників бізнесу виникали запитання. Наприклад, чому ті ж іграшки дозволялись до продажу в супермаркетах, які торгують в основному харчовими продуктами, а в спеціалізованих іграшкових магазинах не дозволялись. Такі ж питання були й до одягу, взуття, посуду тощо», — зазначив Віктор Ляшко.

Головний державний санітарний лікар підкреслив, що все це не є предметами першої необхідності, але їх наявність у супермаркетах призводила до того, що люди їхали до цього маркету виключно за іграшкою, одягом, взуттям, посудом тощо, а не за харчовим продуктом.

«Через це збільшувалася мобільність та порушувався принцип карантинних обмежень. До того ж це було порушенням конкурентних умов між різними формами торгівлі, і страждали саме спеціалізовані магазини», — наголосив Віктор Ляшко.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов, зі свого боку зауважив, що карантинні заходи в частині торгівлі обмежують приймання відвідувачів на торговельних площах. Тоді як, наприклад, у кіосках приймання відвідувачів не передбачається.

«Постанова не передбачає припинення такої діяльності, тому з кіосків можна торгувати і кавою, і цигарками, і батарейками», — зазначив Максим Степанов.

Міністр охорони здоров’я пояснив, що таке рішення ухвалювалося, оскільки ризики інфікуватись на відкритому повітрі значно менші, ніж у приміщенні. А відсутність супутніх товарів у продуктових магазинах, на його думку, значно зменшить кількість відвідувачів, які приїжджають за побутовими товарами, а не за продуктами харчування.

Що стосується продажу тютюнових виробів в межах торгових площ супермаркетів, то вони не підпадають під заборону, оскільки серед кодів КВЕД, які затверджені додатком до постанови №1236 і визначають перелік заборонених видів економічної діяльності під час карантину зимових канікул, торгівля тютюновими виробами відсутня.

МОЗ України