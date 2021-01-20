Німеччина надає підтримку Україні на понад 36 млн євро для розвитку інфраструктури у прифронтових регіонах

Уряд Федеральної Республіки Німеччина допомагає Україні з розвитком соціальної інфраструктури у регіонах, що найбільше постраждали внаслідок збройної агресії РФ. Відповідні угоди із Кредитною Установою для Відбудови (KfW) сьогодні на засіданні Кабінет Міністрів уповноважив підписати Віце-прем’єр-міністра України-Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова.

Йдеться про новий проект «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури (УФСІ VIII)» вартістю 13,1 мільйона євро для проведення енергоефективної модернізації закладів медичної допомоги, проведення закупівель сучасного базового медичного обладнання та обладнання для амбулаторної діагностики та лікування хвороби COVID-19 та її наслідків на території Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей, а також на контрольованих Урядом України територіях Донецької та Луганської областей.

Також передбачається підписання додаткових угод по проектах УФСІ VI та УФСІ VII вартістю 23,4 мільйона євро.

Із них 9 мільйонів направлено на будівництво житла для внутрішньо переміщених осіб (13 об’єктів) та покращення інфраструктури (6 шкіл та 7 дитячих садочків) у громадах, які приймають ВПО:

у Дніпропетровській області: Кривий Ріг, Першотравенськ;

у Донецькій області: Маріуполь;

у Запорізькій області: Мелітополь, Ланцеве, Гуляйполе;

у Луганській області: Сєвєродонецьк, Новоайдар, Кремінна;

у Харківській області: Ізюм, Чугуїв.

Другий грант у розмірі 14,45 мільйона євро спрямовано на поліпшення умов надання медичної допомоги. Закупівля нового обладнання та енергоефективне оновлення лікарень торкнеться щонайменше 40 об’єктів у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій областях, а також на підконтрольних Уряду України територіях Донецької та Луганської областей.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України