Уряд створив комісію для виявлення обставин та причин трагедії в Харкові

За дорученням Президента України Володимира Зеленського на позачерговому засіданні 21 січня Уряд створив комісію для виявлення обставин та причин трагічної події у Харкові. У будинку, де перебували люди старшого віку, сталася пожежа, внаслідок якої, за інформацією рятувальників, загинуло 15 людей.

Очолить відповідну комісію Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

«Наразі пожежа ліквідована. Висловлюю співчуття рідним та близьким загиблих та всім постраждалим», - зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Глава Уряду звернувся до міністрів з вимогою взяти цю справу під особистий контроль.

«Прошу максимально відповідально поставитися та скоординувати всі органи влади для розслідування причин пожежі, а за підсумками - прошу детально прозвітувати», - зазначив Денис Шмигаль.

Він зазначив, що вже відкрито кримінальне провадження за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей: «Сподіваюсь, відповідальні у цій трагедії будуть встановлені якомога швидше та покарані відповідно до закону».

Аби унеможливити подібні трагедії в майбутньому, Глава Уряду дав низку доручень. Зокрема, ДСНС провести позачергові перевірки виконання вимог протипожежної безпеки в об’єктах підвищеного ризику – готелях, пансіонатах, хостелах. Місцевим органам виконавчої влади та Міністерству соціальної політики Прем’єр-міністр доручив провести роботу зі встановлення законності створення приватних будинків для літніх людей та виявлення інших аналогічних об’єктів.

«Закликаю всі органи місцевої влади консолідовано долучитися до роботи, аби не було таких випадків у майбутньому. Не можна допустити, щоб подібні заклади працювали, нехтуючи безпекою людей», - сказав Глава Уряду.

«Станом на зараз вжиті всі необхідні заходи», - зазначив Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, коментуючи діяльність правоохоронців та рятувальників. Водночас він повідомив, що попередньо причиною пожежі є нехтування протипожежною безпекою.

За даними Нацполіції, на цей будинок як заклад для літніх людей документів немає. Наразі встановлено власника та йде перевірка інформації про наявність ще кількох приватних будинків, які могли бути переобладнані під будинки для літніх людей. За фактом трагедії розпочато кримінальне провадження.

За Інформацією Міністра соціальної політики Марини Лазебної, наразі департамент соціального забезпечення у Харківській області розміщує людей, які потребують допомоги, у пансіонатах.

«Але я хочу зазначити головне, що цей заклад функціонував не у правовому полі, його немає в реєстрі надавачів соціальних послуг. Відомості про такий заклад відсутні в Департаменті соціального захисту, - наголосила Марина Лазебна. - Вимоги до функціонування таких закладів, де проживають громадяни похилого віку, люди з інвалідністю, регулюються законом і до таких закладів є чіткі критерії їх діяльності. Тому ми зараз організовуємо роботу щодо виявлення таких закладів, яких немає в реєстрі надавачів соціальних послуг».

За рішенням Уряду, Комісія має прозвітувати про результати роботи не пізніше, як в місячний термін.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України